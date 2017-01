La República Catalana, un projecte biòfil

El 2017 és l’any on hem de passar definitivament de ser titelles dirigides, controlades i inertes a ser subjectes actius en la construcció de la República Catalana com a projecte de vida. Perquè a més que de democràcia, això va de vida, de la vida del poble català que es nega a morir engolit per la dinàmica demofòbica i recentralitzadora de la maquinària d’un Estat que ens imposa un model social, polític i econòmic que no és el nostre i ens converteix en peces alienades del mateix. De la vida de les persones que vivim a Catalunya. Una vida sotmesa a les decisions d’un regne que impossibilita viure plenament als seus súbdits i d’un sistema econòmic que ens mercantilitza i ens converteix en objectes.

En aquesta dialèctica vida-mort no existeixen mitges tintes, som subjectes o objectes, cap pacte amb el botxí ens pot servir per alliberar-nos. l’Estat necròfil destinat a cosificar-nos com si fórem a Matrix, no ens pot permetre viure amb dignitat. La vida en plenitud sols la podem guanyar des del protagonisme individual i col·lectiu avivant la mobilització i apoderant-nos en la recerca de l’espai vital per desenvolupar-nos plenament. Eixe espai pot ser la República Catalana. En aquest sentit no ens serveix practicar el vassallatge al s.XXI per mantenir-nos com a gestors d’un territori del regne a canvi de jurar fidelitat i obediència al monarca oferint-li dia a dia la sàvia del nostre poble. Són vies mortes i limitades que no poden generar ja cap sortida biòfila a les necessitats de les persones.

A més, aquesta nova etapa que encetem com a poder constituent transformador, ha de ser de construcció popular del nou poder que constituirem. Un poder generador i garant de les condicions de vida digna de la totalitat de la població, sense cap mena de distincions. No ens alimentarem mai més de les molles i no volem qualsevol pa, volem fornejar el nostre propi pa arrelat al territori i a les classes popular com a motor de transformació. La nova República ha de basar-se en les necessitats materials i socials de la població de Catalunya, sense discriminacions, de forma igualitària i inclusiva. Hem de decidir nosaltres com viure, relacionar-nos i desenvolupar-nos com a éssers vius plens de drets i de compromís vital i com a societat socialment avançada i radicalment democràtica. Nosaltres decidim el nostre projecte de vida!

La República Catalana com a projecte biòfil al sud d’Europa és l’alternativa de les classes populars per combatre el populisme xenòfob i racista que s’està apoderant de part del malestar de la ciutadania europea i reconduint-lo cap a la lluita etnicista de supremacia nacional al servei de la oligarquia. No, a Catalunya no ens mantindrem sotmeses a l’època medieval de Borbons comerciants d’armes, ni entrarem passives i expectants a l’època racista i classista de Trump o Le Pen de la mà del joc de prestidigitador de la diplomàcia espanyola. Amb la República Catalana hem d’entrar en l’època de construir la vida per a garantir la felicitat. La sort és que això només depèn de nosaltres com a subjectes de la nostra història.

Una República biòfila per a garantir la vida digna de les persones i la solidaritat internacionalista front al canibalisme de mercat que ens estan imposant com a model únic, model necròfil i devastador que impossibilita la vida plena de la majoria de la població per engreixar els beneficis d’una minoria dirigent.

D’això va la República Catalana, de vida.