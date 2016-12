Reus, Nadal d’insomni

L’Agència Reus Promoció, dins del pla d’actuació, descriu així el que anomena “la seva finalitat central”: Consolidar el model de ciutat comercial i turística mitjançant la integració de paisatges, posant en valor el patrimoni local, amb la coordinació d’accions dinamitzadores, establint un sistema madur de governança i integrant l’oci i la gastronomia i els productes del territori, per tal d’emocionar el visitant amb experiències singulars.

Com a “objectius estratègics” diu: Emocionar el visitant, oferint experiències singulars, per tal de millorar els inputs de fidelització i de reputació de la ciutat.

D’aquest seguit de frases de lectura irrespirable i sintaxi pèssima, en podem desprendre diverses reflexions, una de les quals podria ser: per esdevenir una ciutat atractiva, hem de ser singulars.

Sigui afirmació o hipòtesi, hem d’admetre que cau de madura de tan evident. A més ja és gairebé un tòpic dir que en el món globalitzat que vivim avui, les persones sentim curiositat per allò diferent o que no existeix en altres llocs.

Mirem ara si, enmig d’algunes de les accions del “Nadal de Somni”, la intenció de les paraules s’adequa a la realitat que n’esperem.

Per exemple: és singular que unes figures del parc temàtic de Port Aventura, siguin unes de les protagonistes de les cercaviles de carrer durant les festes de Nadal? És singular que ho facin en llengua castellana amb un sons musicals que es basen en l’estridència i amb connexió nul·la amb el pòsit de la nostra ciutat?

Més.“Gastronadal”: Plaça Mercadal aquests dies. És singular que en aquestes parades (a banda d’un parell a qui els hem d’agrair la presència) se’ns ofereixin productes en absolut diferents d’allò que podem trobar a qualsevol establiment? Quina personalitat tenen? Què ens ofereixen de nou o de vell i relacionat amb el nostre entorn? És singular que la majoria siguin empreses de menjar fast-food i que no reflecteixin ni una engruna de la ciutat de Reus? És representatiu de la zona que activitats emmarcades dins l’oferta nadalenca de Reus (Països Catalans) es facin en llengua castellana?

Importem empreses no singulars que van repetint les seves accions a tots els pobles i ciutats on no hi ha cap capacitat ni voluntat d’aprendre, pensar, planificar, oferir, projectar, gaudir…, la qüestió és omplir els carrers del que sigui ni que sigui brossa, per poder justificar que ens ha visitat una quantitat ingent de persones i que hem tingut una campanya tan exitosa.

Per a l’any que ve ja esperem el Nadal de Princeses Disney.