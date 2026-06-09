MÉS per Palma presenta els seus candidats per al 2027 i aposta per limitar la pressió turística i garantir l'accés a l'habitatge

Durant l'acte, David Pujol ha situat el model turístic i econòmic en el centre del debat sobre el futur de Palma. El candidat ha defensat l'obertura d'una reflexió pública sobre els límits del creixement turístic i ha advertit que l'actual pressió de visitants dificulta l'accés a drets bàsics com l'habitatge, la mobilitat o uns serveis públics de qualitat.
En matèria d'habitatge, Pujol ha atribuït l'encariment dels preus a l'especulació immobiliària i al paper dels grans tenidors i fons d'inversió. Per aquest motiu, ha apostat per incrementar la fiscalitat sobre els habitatges buits i reforçar les eines públiques per garantir la funció social de l'habitatge.
Per la seva banda, Xisca Mir ha posat l'accent en la necessitat de reforçar la cohesió social i el paper dels barris davant els efectes de la massificació turística. La candidata ha defensat més participació ciutadana, suport al teixit associatiu i polítiques que permetin als residents continuar vivint als seus barris.
Finalment, Pujol ha advocat per construir un ampli espai d'esquerres capaç d'oferir una alternativa de govern a Palma a partir del 2027. L'acte ha servit també perquè militants i simpatitzants poguessin conèixer de primera mà les propostes que MÉS per Palma començarà a desenvolupar durant els pròxims mesos.