Olot reduirà els incompliments lingüístics als comerços fins al 3,9% i prepara sancions

L’Ajuntament d’Olot ha reduït de manera significativa els incompliments lingüístics detectats als comerços de la ciutat després de la diagnosi impulsada el setembre passat sobre l’ús del català en l’àmbit comercial. El projecte, desenvolupat a través de DinàmiG, ha analitzat 660 establiments, principalment del centre de la ciutat, per avaluar la presència del català en la retolació, la cartelleria, l’atenció al públic i el material publicitari.
En la primera fase de l’estudi, el 90,3% dels comerços complien la normativa lingüística, mentre que un 9,7% presentaven algun incompliment. Les principals incidències es concentraven en l’atenció a la clientela, especialment en sectors com supermercats, bars, barberies, basars i botigues de telefonia mòbil.
Després del treball d’assessorament i seguiment fet durant els mesos següents, els resultats han millorat progressivament fins arribar al 95,6% de compliment. En la tercera i última fase del procés, els incompliments s’han reduït fins al 3,9%, és a dir, 26 establiments. A partir d’ara, el consistori iniciarà un procés sancionador i portarà al proper ple una proposta per recuperar competències d’inspecció i sanció vinculades als drets lingüístics dels consumidors.
La regidora de Comerç, Gemma Canalias, ha destacat que durant tot el procés s’ha prioritzat l’acompanyament personalitzat als establiments per facilitar el compliment de la normativa. “El comerç és un dels motors de la llengua i de la identitat de la pròpia ciutat”, ha remarcat.
Per la seva banda, la regidora de Llengua Catalana, Susanna Pagès, ha defensat la pedagogia i el diàleg com a eixos de la campanya, però ha advertit que el consistori està disposat a “arribar fins al final” per garantir l’atenció en català als comerços de la ciutat.
La diagnosi forma part de la campanya municipal “En català, amb tothom”, impulsada per fomentar l’ús social de la llengua en diferents àmbits de la vida quotidiana. Entre les noves accions d’aquest 2026 destaca també la instal·lació de pancartes en equipaments esportius amb el lema “A Olot, juguem i animem en català, dins i fora del camp”, així com la posada en marxa de la Bústia del Català perquè la ciutadania pugui comunicar incidències lingüístiques.