La CUP de Reus requereix transparència i responsabilitats polítiques davant en el tancament del Teatre Fortuny

La CUP de Reus preguntarà al Ple Municipal sobre el finançament que ha rebut el Consorci del Teatre Fortuny al llarg dels darrers deu anys. Ho farà després que el passat divendres, 13 de febrer, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita reconegués que caldrà fer una inversió milionària per la intervenció de la coberta del Teatre, que va suspendre l’activitat de forma sobtada a finals de la setmana passada per problemes elèctrics i en matèria d’incendis. En aquest sentit, la CUP recorda que tot i que els estatuts estableixen que, si no hi ha acord entre les administracions, la supramunicipal aportaria una tercera part del pressupost públic de l’organisme, la mateixa presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó va reconèixer el gener de 2025 que les aportacions quedaven lluny del que hi destinava realment la Diputació. “Ens hem de posar al dia i hem de fer l’aportació del 33%; passarem d’aportar 100.000 euros a aportar-ne 272.835“, va reconèixer Llauradó, també regidora de govern per part d’ERC. Amb això, l’organització anticapitalista vol esclarir quines mancances econòmiques ha patit l’equipament cultural.i el
D’altra banda, els cupaires també denuncien la manca de transparència davant del tancament temporal del Teatre Fortuny. “L’exemple és que va tancar per problemes elèctrics i en matèria d'incendis i ara descobrim que també cal una gran inversió per la teulada i, sobretot, per la maquinària teatral que ha quedat obsoleta”, apunta Mònica Pàmies, regidora de la CUP. Els independentistes critiquen l'opacitat del Govern local davant dels fets, i assenyalen que “la improvisació total davant dels fets” els porta a intuir que hi ha hagut una inspecció que ha precipitat el tancament temporal. En aquest sentit, reclamen al govern de Reus responsabilitats polítiques cap al càrrec pertinent, tot subrallant que l'assessor de govern a càrrec del teatre “ha fallat en una tasca bàsica posant en risc treballadors i espectadors: actualitzar els plans d’emergència i el manteniment de l’equipament”.
Amb tot, l’organització subratlla que “no té cap sentit res de la gestió” i apunten que hi ha “gat amagat”: “Entenem que qualsevol equipament municipal s'ha de revisar i més quan parlem dels antics, però si el tancament del teatre hagués estat de manera preventiva, tal com apunten des del Govern local aquest s'hauria de fer en temporada baixa, com juliol o agost, que és quan no hi ha programació i no de manera sobtada com ara”.Per últim, la CUP demana que es compensi als petits programadors culturals i que es retorni l’import de les entrades als espectadors: “Tot això suposarà una feinada de reubicar els espectacles i concerts en altres espais de la ciutat. Estem parlant que el Fortuny té una capacitat d'unes 800 persones, localitats que no tenen altres espais”.