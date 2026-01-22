Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Territori

El GOB denuncia locupació il·legal del litoral a sArenal Petit de Portocolom

Privatització de l'espai públic
El GOB denuncia locupació il·legal del litoral a sArenal Petit de Portocolom

El GOB ha presentat una denúncia davant la Demarcació de Costes a les Illes Balears i l’Ajuntament de Felanitx per l’ocupació il·legal de la servitud de trànsit del domini públic marítim-terrestre a s’Arenal Petit de Portocolom, on s’ha instal·lat el Restaurant Blue Bar.

22/01/2026 Territori

Segons ha pogut constatar el GOB, l’establiment ocupa la totalitat de la franja de sis metres de servitud de trànsit, un espai que, per llei, ha de romandre lliure i expedita per garantir el pas públic de vianants i la connectivitat del litoral. La presència de taules, cadires, estructures de fusta i una plataforma encimentada impedeix completament el pas, vulnerant de manera clara la Llei de Costes.

L’entitat ecologista ha aportat documentació gràfica a la denúncia, incloent-hi un mapa amb la delimitació del domini públic marítim-terrestre i la servitud de trànsit, així com un mapa del MUIB, on s’indica que la zona està catalogada urbanísticament com a Parc Urbà (EL_PB_PU), amb usos restringits.

La normativa estatal és explícita: la servitud de trànsit té com a finalitat assegurar el pas lliure de les persones i no admet ocupacions que el dificultin o l’anul·lin, especialment quan es tracta d’usos privatius com bars o terrasses, que no necessiten situar-se en aquest espai protegit.

Així mateix, el GOB destaca que aquesta zona està catalogada com a parc urbà, una qualificació que no permet l’ús comercial, fet pel qual l’activitat que s’hi està desenvolupant resulta incompatible amb el planejament urbanístic vigent. L’entitat també alerta que s’ha encimentat una zona del litoral damunt les roques, alterant de manera significativa la dinàmica i la funcionalitat d’aquest espai.

Per tot això, el GOB ha sol·licitat a la Demarcació de Costes que, en virtut de les seves competències d’inspecció i sanció, actuï per restablir la legalitat, i a l’Ajuntament de Felanitx que assumeixi les seves responsabilitats pel que fa al compliment de la normativa municipal i a la gestió del litoral.

El GOB alerta que casos com el de s’Arenal Petit de Portocolom no són fets aïllats, sinó la conseqüència directa de la turistificació del litoral i de la deixadesa institucional a l’hora de fer complir la normativa. La permissivitat amb usos privatius en espais protegits consolida un model que prioritza el negoci turístic per damunt del dret col·lectiu, afavoreix la privatització del litoral i erosiona un bé comú essencial en un moment de crisi climàtica i de regressió accelerada de les platges.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Judici contra un llogater per convertir casa seva en un coliving
  2. Manifestació a Barcelona: "Prou agressions imperialistes. Ni a Veneçuela ni enlloc"
  3. "Defensem el Tren de lEmpordà" engega una campanya de signatures contra el trasllat de lestació de Figueres
  4. Som PobleCUP denuncia que lalcalde de Sant Martí Vell va mentir sobre la informació prèvia de la visita de la família reial
  5. Mirar el món sense oblidar casa nostra
  6. Meridiana Resisteix arriba als 2.000 dies de lluita al carrer per la independència
  7. LAssemblea per Cadaqués-CUP demana la dimissió de lalcaldessa per mentir sobre el pas de camions pel Cap de Creus i per presumptes HUT il·legals
  8. Guanyem Girona impulsa un cicle dactes per explicar la feina que està fent i el model de ciutat que volen consolidar
  9. Declara a Manresa lactivista independentista investigat per les protestes contra Felipe VI a Montserrat
  10. La Flama de la Llengua reapareix a Mallorca per unir els territoris dels Països Catalans
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid