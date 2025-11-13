Gandia acull les primeres Jornades de Béns Immaterials del País Valencià

La primera tinenta d’alcaldia i regidora de Patrimoni, Alícia Izquierdo, acompanyada pel director del Museu Arqueològic Municipal (MAGa) i arqueòleg municipal, Joan Negre, va presentar fa una setmana les primeres Jornades de Béns Immaterials del País Valencià, que es desenvoluparà a Gandia els dies 14 i 15 de novembre, convertint el centre de la ciutat en punt de trobada de la cultura popular, la identitat valenciana i la reflexió sobre el patrimoni immaterial.
Aquesta primera edició, organitzada pel Departament de Patrimoni, naix amb la voluntat de valorar el patrimoni immaterial com a element essencial de la identitat col·lectiva i de promoure la seua preservació, transmissió i reconeixement social. El programa combina activitats divulgatives i festives, en un cap de setmana en què la cultura viva del poble valencià serà la protagonista.
“Cal destacar el caràcter pioner de les jornades i la importància de reflexionar sobre tot allò que forma part del nostre llegat cultural viu. Hui és un d’aquells dies en què parlem de cultura, però també de memòria, d’identitat i de futur. El patrimoni immaterial és molt més que un conjunt de tradicions o costums. És l’ànima viva del nostre poble, el fil invisible que connecta les generacions i que ens recorda d’on venim, qui som i per què compartim una mateixa manera d’entendre el món”. La regidora ha remarcat que festes, danses, muixerangues, llenguatge, música i sabers populars conformen un llegat comú que ens arrela al territori i ens defineix com a comunitat.
Per la seua banda, Negre ha detallat el programa complet de les Jornades de Béns Immaterials del País Valencià, que ompliran diversos espais emblemàtics de Gandia, com les places Major, de Sant Josep i el Prado, amb activitats per a tots els públics:
Divendres, 14 de novembre
- 19.00 h – Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Gandia: Taula rodona sobre patrimoni immaterial valencià, amb la participació de Toni Colomina, especialista en Falles; José Enrique Aguilar, president del Tribunal de les Aigües de València; Guillem Monferrer Milian, tècnic de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca, qui parlarà sobre l’art de la pedra seca.
Dissabte, 15 de novembre
- 12.00 h – Plaça Major: Trobada de muixerangues, amb quatre de les colles més importants del País Valencià: Algemesí, Xàtiva, Marina Alta i la Safor.
- 18.00 h – Església del Raval: Toc de campanes a càrrec de campaners valencians.
- 18.30 h – Plaça del Prado: Sarau popular amb la rondalla Agredolç.
- 20.30 h – Plaça del Prado: Concert de cloenda amb Pep Gimeno “Botifarra” i l’espectacle “Ja ve l’aire”.
Negre ha subratllat que “amb aquest programa volem que Gandia visca dos dies d’intensa activitat cultural, de reivindicació i d’orgull del que som com a poble. Serà un cap de setmana per a mirar enrere amb respecte, viure el present amb emoció i projectar-nos cap al futur amb confiança. Convidem tota la ciutadania a participar-hi fent possible que el nostre patrimoni immaterial continue viu, compartit i estimat.”
Amb aquestes jornades, Gandia, la primera capital cultural valenciana, es consolida com una ciutat capdavantera en la difusió i la protecció del patrimoni cultural valencià, reforçant el seu paper com a espai de referència en la gestió del patrimoni material i immaterial.