en defensa del terrotori

Més 800 persones particepen en una caminada popular per oposar-se als nous accessos de la C-32

Els de Canet de Mar, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar que "ningú ha demanat", ja que afectaria espais protegits i que caldria prioritzar la millora de la connexió en el transport públic.

Més de 800 participen en una caminada popular exigeixen que el Departament de Territori de la Generalitat retiri el projecte de l’Estudi Informatiu, que preveu construir una segona sortida a Canet, Sant Cebrià i Sant Pol.

Al punt de sortida en Roger Soler de la CEAC ha exposat els motius de la convocatòria de la caminada:

- Una nova sortida de l’autopista C-32 que la gent no ha demanat, que no respon a cap necessitat real i que suposaria un impacte ambiental i social destructiu.

- Aquest projecte fomenta el cotxe privat, els pobles dormitori i l’especulació urbanística. S’oposa frontalment al model de poble que volem a la comarca del Maresme: viu, sostenible i arrelat al territori.

- Per a fer reaccionar als ajuntaments de Canet i Sant Cebrià i que demanin la retirada del projecte com

ho ha fet l’ajuntament de Sant Pol

S’ha anat fent el recorregut per dins de Canet fins arribar al Santuari de la Misericòrdia, on Miquel Serra de Fot-li Castanya, exposa l’impacte que pot causar aquest vial a l’escola i la zona de la Misericòrdia, a més amb la intenció de fer el nou institut als ametllers i la destrucció d’aquest espai agrícola i periurbà. Que amb l’anul·lació del POUM, esperem aturar-ho.

Van conitunar pel Camí de Sant Cebrià per Can Llorençó I Joan Francesc Dulsat de la CEAC exposa. D’entre els molts factors que donen personalitat a un poble, n’hem volgut destacar dos: la història i el territori. La història, perquè connecta generacions, valors i vivències, i dona sentit a la identitat col·lectiva. El territori, perquè condiciona la manera de viure i de relacionar-se amb l’entorn.

En aquest espai concret, aquests dos elements es troben de manera exemplar. D’una banda, la masia de Can Llorençó, del segle XVII un testimoni viu del passat agrícola i rural del poble. De l’altra, els espais naturals que envolten aquest indret són essencials per a la biodiversitat. Aquesta porta cap a la natura i la història està en perill per un desenvolupament mal entès, curtterminista i voraç, amenaça amb esborrar-la.

Pel camí troben amb el Torrent de Lledoners on Miquel Serra ens exposa el risc hidrològic que comporta l’obra del vial que la travessa.

Van continuar on es vol fer la rotonda de la banda sud, i ens trobem amb el Rial dels Oms on Albert Herrero de Fot-li Castanya i Carme Buxalleu ens exposen els valors d’aquest rial. Canet és un dels municipis del Maresme que té tota la façana litoral urbanitzada. Però el Rial dels Oms/Can Sagarres fa frontera amb el municipi de Sant Pol de Mar, i encara funciona com a corredor biològic. Tot i la discontinuïtat de l’autopista, s’ha conservat una franja d’espais naturals/agrícoles que uneix el Parc Natural del Montnegre amb el front marítim de Sant Pol, i té una importància cabdal per a la fauna. La 2a sortida de l’autopista, i tots els vials que implica, comportaria el tall definitiu d’aquest corredor biològic.

A la vall del Rial dels Oms encara hi ha finques agrícoles i vinyes en funcionament. Aquests espais oberts creen un paisatge en mosaic, ben equilibrat, que propicia la biodiversitat. Posar en perill aquests valors, amb una infraestructura que no és necessària, i que obrirà la porta a l’especulació i la degradació dels espais, seria una irresponsabilitat.

Miquel Serra exposa que tant el rial de la Murtra com el dels Oms són rials “naturals”, o sigui, excepte en part de les capçaleres, tenen en curs mitjà i baix sense urbanitzar. Per tant, són dels pocs rials no-urbanitzats i en bon estat.

A continuació es va produir la trobada amb els veïns que venien de Sant Pol i Sant Cebrià a la zona més afectada a Can Beia de Dalt de Sant Pol, una masia catalogada.

Mercè Girona de la CEAC i el CEPA, exposa amb suport d’un plànol l’àmbit d’afectació de les dues rotondes del projecte, des del Rial dels Oms i la zona de la masia catalogada de Can Beia de dalt de Sant Pol, on hi han uns 100 horts i a l’altre banda de l’autopista a Sant Cebrià afecta espais agrícoles i al Rial de la Murtra. Tot aquest espai és no urbanitzables i catalogat com espai de protecció especial pel seu interès natural i agrari declarat pel (PMTB) i del sistema costaner (PDUSC), des de la serralada del Montnegre fins al mar, zona d’espais oberts, camps i bosc que ha de garantir la biodiversitat. Doncs el projecte es contradiu amb aquesta protecció!!. Realment es un despropòsit afectar aquests espais que encara hi ha natura i vida!, i que hi ha el gran risc que s’urbanitzin!!

El 27 de maig els tres alcaldes tenen reunió amb el Departament. Si els tres ajuntaments s’hi oposen el Departament no pot imposar al territori fora de la seva voluntat i amb raons tant evidents com les que exposen.

El Maresme al límit. Jordi Pagès de Preservem el Maresme i Francesc Clarà de la Plataforma "Salvem el Torrent del Raig" de Calella que també els hi volen fer una sortida també de molt d’impacte. Exposen que el Maresme és un paradigma de territori al límit. El transport públic precari i amenaçat per la regressió del litoral, l'habitatge inassequible, el sòl agrícola i els espais naturals en retrocés trinxats per xarxa viària i urbanisme insostenible. Es vol expandir el model de creixement del Baix Maresme a l'Alt Maresme i una manera es amb nous accessos a la c-32 innecessaris que crearien més expectatives de creixement urbanístic i mobilitat en vehicle privat. Davant tot això ens cal pacificar N2, millorar transport públic, protegir espai agrícola i natural, crear habitatge social, posar límits al creixement urbanístic i turístic. Un altre Maresme és possible"

Els valors patrimoni arquitectònic, social i històric de les zona d’excavacions arqueològiques i de les masies de Can Beia de Dalt, Can Niella,....Sergi Alcalde i Francesc Rodríguez del Centre d’Estudis Canetencs, ens exposen els referents històrics i les afectacions.

Es fa la lectura del manifest comú entre els tres pobles -que adjuntem- i es fa el comiat de la gent dels altres dos pobles i s’anima a continuar la campanya per tal d’aconseguir que l’ajuntament de Sant Cebrià no doni suport a l’obra de la nova sortida i s’anima a continuar fent accions comunes.

S’acaba la caminada i es presenta l’estratègia a seguir, en dos eixos que convergeixen en un mateix objectiu:

- De baix a dalt: incrementar la pressió popular cap els Ajuntaments per evidenciar la incoherència i la manca de necessitat del projecte. Amb una sèrie d’accions a emprendre.

- De dalt a baix: informar i obrir el debat amb el Parlament de Catalunya i amb la Conselleria de Territori per tal que es retiri el projecte