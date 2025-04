Repressió

La CUP i el moviment popular de Sabadell sol·liciten informació a Interior sobre els atacs recents amb artefactes explosius

La CUP ha sol·licitat documentació i informació al departament d’Interior arran del llançament de dos artefactes explosius a Sabadell. Els fets van ocórrer el passat dissabte 15 de març, quan es va produir el llançament de dos artefactes explosius, tal com denuncien el Casal Independentista i Popular de Sabadell, el Moviment Popular de Sabadell i la Crida per Sabadell.

Els diferents col·lectius asseguren que un dels artefactes, llançats per autors desconeguts, va esclatar a l’aire en una calçotada popular amb centenars de persones enmig d’una plaça, i l’altre a la façana d’uns veïns i activistes de la Crida per Sabadell poques hores més tard. Els col·lectius coincideixen a assenyalar que «no es tracten de fets aïllats, sinó que responen a una estratègia contra el teixit popular i organitzat de la ciutat» i afegeixen que tenen en comú contra qui van dirigits, «cap a col·lectius organitzats de Sabadell, que representen part del teixit popular, el projecte antifeixista i anticapitalista de la ciutat».

És per això que la CUP ha registrat una bateria de preguntes per saber de quina informació disposa el departament d’Interior amb relació als grups d’extrema dreta i a les seves activitats, així com quines actuacions i quins plans de treball estan articulant per a combatre-les. En definitiva, «per saber quin és el full de ruta del Govern per fer front al creixement de l’extrema dreta i a les seves actuacions violentes contra els drets fonamentals i les llibertats», com ha declarat Pilar Castillejo, diputada de la CUP-DT. A més a més, pregunten específicament sobre si s’està treballant de forma coordinada amb l’Ajuntament de Sabadell; tenint en compte que els diferents col·lectius han demanat a l’alcaldessa, Marta Farrés, que persegueixi els fets amb la duresa pertinent i assumeixi responsabilitats. Des de la Candidatura d’Unitat Popular, s’han sumat a aquesta denúncia i a la preocupació per la inacció del govern d’Illa i del PSC, que també governa la ciutat, davant l’auge de l’extrema dreta.