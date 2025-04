Rodalies

L’Assemblea convoca una gran acció de protesta el 5 d’abril a l’estació de Sants

Sota el lema “Independència! És l’única via” l’ANC fa una crida a participar en la mobilització contra el caos de Rodalies i la deliberada nefasta gestió de l’Estat espanyol.

L’Assemblea Nacional Catalana convoca una gran acció de protesta aquest dissabte 5 d’abril a les 12 h a l’interior de l’estació de Sants. L’ANC fa una crida a tots els catalans farts del caos de Rodalies a trobar-se a les taquilles de reclamacions de l’estació per protestar contra el maltractament sistemàtic de Renfe, Adif i l’Estat espanyol. L’entitat independentista convida els usuaris de Renfe a venir amb tren a l’estació de Sants des de tots els racons de Catalunya bitllet en mà per saturar de queixes els taulells de reclamacions, i dur a terme una gran protesta per la vulneració de drets fonamentals.



L’acció de protesta a Sants “Independència! És l’única via” està emmarcada en la campanya d’accions i argumentari per denunciar les conseqüències de l’espoli fiscal i la manca d’inversió deliberada de l’Estat a Rodalies, que es va iniciar el mes de gener. L’Assemblea defensa que l’única fórmula per acabar amb el desgavell de Rodalies i que els usuaris catalans tinguin el servei de tren que mereixen pels impostos que paguen, només passa per la independència i que en cap cas una empresa mixta filial de Renfe que depengui de l’Estat espanyol no solucionarà el problema de fons: l’espoli fiscal continuat i no poder gestionar íntegrament les nostres infraestructures.