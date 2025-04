Repressió

La Fiscalia de Memòria Democràtica accepta la denúncia per tortures a Via Laietana presentada per Blanca Serra

La Fiscalia de Memòria Democràtica i Drets Humans ha obert diligències d’investigació arran de la denúncia presentada per Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans, amb el suport d’Òmnium Cultural i la Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT), en representació de Blanca Serra, militant catalanista i víctima de tortures policials a la Prefectura de Via Laietana durant el franquisme i la transició.

Aquesta és la primera denúncia admesa per aquesta Fiscalia especialitzada i representa un precedent històric en el reconeixement i investigació de la tortura durant la dictadura. És la primera vegada a l’Estat espanyol que una fiscal de memòria democràtica escoltarà una víctima de tortures del franquisme i la transició.

La denúncia, presentada el novembre passat, incloïa quatre detencions en diferents períodes, en les quals es va practicar tortura. Tanmateix, només la detenció i tortures del febrer de 1977, perpetrades per membres de la Brigada Político-Social a les dependències de la Prefectura de Via Laietana, queda dins del període cobert per la Llei de Memòria Democràtica, pel que fa a la responsabilitat institucional de garantir el dret a la veritat, la reparació i la no repetició.

Des d’Irídia, celebrem aquest primer pas en l’àmbit jurídic, però recordem que aquesta investigació ha de servir per recollir els arxius policials, prendre declaració als testimonis i als pèrits, i, especialment, identificar els responsables de les tortures sistemàtiques comeses a Via Laietana. És un primer pas que ha de contribuir a garantir que, d’una vegada per totes, els tribunals de l’Estat espanyol deixin d’obstaculitzar l’accés a la justícia de les víctimes del franquisme.

També assenyalem que cal un compromís ferm de totes les institucions per impulsar processos de reparació en tots els àmbits, i garantir que espais com Via Laietana deixin de ser comissaries actives i esdevinguin veritables centres de memòria, com fa temps que reclamen diverses entitats memorialistes i col·lectius de víctimes.