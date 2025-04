LLUITA INSTITUCIONAL

“Prou impunitat a l’empresa contaminant que posa en risc la salut dels habitants de Bonmatí”

Arran de la compareixença a la Comissió de Transició Ecològica de l’Associació Bonmatí Prou Contaminació el 5 de març del 2025, en la qual l’entitat va explicar la indefensió del municipi davant una empresa que porta anys contaminant el sòl, l’aigua i l’aire. El diputat i vicepresident de la Comissió de Transició Ecològica, Dani Cornellà, va visitar el municipi i l’entorn de l’empresa amb representants de l’entitat i de l’ajuntament. Un cop feta la visita, el diputat, va registrar les preguntes al govern, la demanda d’informació i la petició de visita de la Comissió de Transició Ecològica al municipi i l’empresa.

Dani Cornellà, portaveu de la CUP a la Comissió de Transició Ecològica, posa de manifest que “cal actuar de manera decidida davant d’una problemàtica tan greu, una empresa no pot contaminar tot el seu entorn i menys en aquest cas que està situada a pocs metres de les primeres cases del municipi i a 400 metres de l’escola i les instal·lacions municipals ”.

Per aquest motiu, el grup parlamentari de la CUP ha registrat unes preguntes per demanar explicacions al Govern per saber si estan actuant i fent el seguiment de la contaminació que provoca l’empresa i els efectes que pot tenir a la salut dels veïns i veïnes del municipi. Entre altres

El Diputat, Dani Cornellà, ha registrat una proposta de resolució per debatre i aprovar a la Comissió de Transició Ecològica, recollint les demandes de l’associació perquè entre d’altres el govern obligui a l’empresa a descontaminar tot l’entorn, que es facin controls analítics periòdics dels nivells de contaminació de les aïgues i el sòl de l’entorn, que posin una estació de mesura en continu de matèria particulada PM10 i PM2,5.

També ha proposat als portaveus dels grups parlamentaris i la mesa de la Comissió de Transició Ecològica que visitin el municipi, acordant amb l’Ajuntament la data i també visitar l’empresa Exide.

Dani Cornellà ha posat en valor “la gran feina que fa l’Associació Bonmatí Prou Contaminació i l’Ajuntament del municipi per acabar amb la impunitat amb que actua l’empresa. Estem al costat de qui defensa els veïns i les veïnes, la salut pública i el medi ambient.