En defensa del territori

SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet presenta una proposta en defensa del Parc Natural i Agrari del Delta

SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet, plataforma integrada per més de setanta grups locals, presentarà el 18 de març vinent a Sant Boi de Llobregat, a les 18 h a Can Massallera (carrer Mallorca, 30), una proposta de Parc Natural i Agrari: una campanya global per a protegir la totalitat de terrenys naturals i agraris del delta del Llobregat i la vall baixa, així com els connectors ecològics. L’acte acabarà amb un concert del grup Trèvol, de folk metropolità, a les 19.30 h.

Amenaça del territori

"Perquè les figures de protecció actuals han estat clarament insuficients i nous macroprojectes no paren d’amenaçar el territori. Perquè no podem perdre ni un pam més d’espais agraris ni d’espais naturals en una àrea metropolitana excessivament densa, enllosada sota el ciment i que alguns somnien amb acabar d’edificar. Per ecologia o qualitat de vida, per sobirania alimentària o simplement per amor al territori, ens plantem i diem prou!"