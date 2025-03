Pel dret a protestar

Solidaritat amb Greenpeace i en defensa del dret a la protesta per protegir el territori

Un jurat del comtat de Morton (Dakota del Nord) ha emès un veredicte a la demanda de l’empresa d’oleoductes Energy Transfer contra diverses entitats de Greenpeace als EUA, declarant-les responsables de més de 660 milions de dòlars. Una sentència que suposa un cop duríssim per a l’ONG ambiental i per al moviment ecologista en general. En aquest sentit, Greenpeace Espanya ha declarat: “Els abusos de les grans petrolieres de tot el món continuaran intentant silenciar la llibertat dʻexpressió i les protestes pacífiques, però la lluita contra la demanda dʻEnergy Transfer no ha acabat”.

Ecologistes en Acció mostra la seva solidaritat i total suport a la seva organització amiga i fa seva la intenció de no cedir davant de la criminalització, judicialització i repressió contra el moviment ecologista. “Les protestes contra l’oleoducte Dakota Access són legítimes i necessàries. Es tracta d’un oleoducte de 1.770 km que transporta més de 500.000 barrils de cru diaris des de Dakota del Nord cap a l’est i sud dels Estats Units, la qual cosa té greus conseqüències socials, culturals i ambientals”. Per aquest motiu, fa una dècada es va generar un important moviment internacional d’oposició, liderat per la tribu Sioux de Standing Rock, recolzat pels governs tribals de més de 280 pobles més i amb aliats a tot el món”.

Per a l’organització ecologista, la condemna a Greenpeace no es tracta d’un cas aïllat: “La criminalització, judicialització i repressió contra el moviment ecologista forma part d’una tendència global. Les mobilitzacions en defensa del territori s’enfronten a l’auge de l’extrema dreta i governs totalitaris vinculats amb grans empreses. Aquestes empreses utilitzen les SLAPPS (Strategic Lawsuits Against Public Participation) o ‘demandes mordassa’ com arma jurídica que silencia, castiga i fa callar defensores ecologistes de tot el món”, han declarat.

En aquest sentit, Ecologistes en Acció destaca que no només s’estan intentant imposar els interessos econòmics sobre els del bé comú, del territori i la ciutadania, sinó que en aquest cas també opera la “perillosa aliança” entre l’extrema dreta i les empreses: “No és casual en aquesta sentència que Energy Transfer estigui presidida per un dels principals donants de Donald Trump”.

La lluita per la qual ara es condemna Greenpeace tampoc és nova. L’organització ecologista recorda com ja el juny del 2017, des d’Ecologistes en Acció es va acompanyar les activistes del moviment Standing Rock a la seva gira ‘Stand Up With Standing Rock‘. En aquell moment, l’organització va expressar la solidaritat als “protectors de l’aigua”. Una solidaritat que avui recalquen: “Igual que fa una dècada avui seguim defensant el dret de la població local a protegir i defensar el seu territori”.

Erika González Briz, coordinadora d’Ecologistes en Acció, ha declarat: “Aquesta sentència suposa un atac a Greenpeace, als habitants de Standing Rock i a tot el moviment ecologista. La judicialització i repressió de la protesta ens afecta totes les persones que treballem per un món més habitable, més just i més sostenible. Per això, també ara, ens mantenim unides”.