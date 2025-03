Moviment veïnal

Mobilització popular contra el polígon "Les Planes del Vent"

La Plataforma Salvem els Masots i amb el suport de veïns i veïnes de la Bisbal del Penedès, han convocat a la població davant de l’ajuntament del poble, el proper divendres 07 de març de 2025 a les 9 del matí, per mostrar el seu desacord envers l’aprovació inicial de la modificació de les Normes subsidiàries per al canvi d’ús dels terrenys de la zona dels Masots, per a fer-hi un polígon logístic.

La població i les institucions han mostrat la seva oposició al polígon. El projecte, publicat inicialment el novembre del 2022, i que ha patit alguns petits canvis en les següents propostes presentades per l’equip de govern, ha tingut informes desfavorables per part de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona, i per part de Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès (adjuntem informes). Per altre banda, el darrer dia 01 de setembre del 2024 la població del nucli de la Bisbal del Penedès i de la urbanització la Miralba, va ser cridada per a votar a una consulta no referendària. El resultat va ser un NO rotund al polígon.

Amb aquests arguments, considern que l’aprovació inicial del projecte és un despropòsit pel municipi, i es fa una crida a la població a mostrar el rebuig al projecte.