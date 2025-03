consulta sobre la llengua base

La Plataforma per la Llengua demana la nul·litat de la consulta enfront de la manca de transparència i les múltiples incidències durant el procés

L’entitat recull els motius per a defensar la llengua pròpia a les aules a través d'un formulari web, i les aportacions rebudes s'incorporaran a una pancarta a la manifestació del 12 d'abril a Alacant

Plataforma per la Llengua, un procés en el qual només hi ha participat el 50 % de les famílies, enfront de les múltiples queixes sobre la manca de transparència, els errors tècnics i la impossibilitat d’efectuar el vot en diversos casos, fets que vulneren els drets dels participants.Des de l’inici de les votacions,que han viscut diverses problemàtiques per a poder fer efectiu el seu vot. No només el web va quedar totalment col·lapsat durant la primera jornada de votacions, sinó que al llarg d’aquesta setmana, fet que incompleix els requisits sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic; uns errors que comprometen la transparència i la validesa del procés, i vulneren el principi de seguretat jurídica i els drets dels participants.La impossibilitat d’accedir a la consulta amb clau pròpia o la incapacitat del sistema per a reconéixer les dades dels representants legals que disposen de Número d’Identitat d’Estranger (NIE) s’han sumat a la gran llista d’incidències tècniques que han protagonitzat la consulta en una setmana plena de polèmiques, en la queLa consulta tampoc ha permés votar a les famílies amb fills d’acollida o en procés d’adopció,i que l’administració no va aclarir fins al 26 de febrer, quan el termini per a presentar reclamacions sobre el cens ja havia finalitzat i la consulta estava en marxa. Tampoc han tingut dret a vot les famílies amb alumnes amb discapacitat o necessitats especials que acudeixen a centres específics o aules específiques als centres ordinaris, ja que en aquests casos els representants legals comuniquen individualment als centres la llengua d’elecció, però no participen en la consulta com la resta.L’escletxa digital ha suposat un dels punts importants de les queixes, ja que, i han sigut ells qui s’han hagut d’organitzar, en alguns casos amb recursos limitats, per a poder posar a disposició de les famílies les eines necessàries per a poder exercir el seu vot.De fet, i a dia d’avui encara hi ha centres que segueixen tancats quatre mesos després de la DANA i, degut a les inclemències meteorològiques d’aquests dies, avui i demà romandran tancades escoles, instituts i universitats, unTot açò ha provocat un, i una inquietud estesa entre els xiquets davant la incertesa i la desigualtat de la situació, ja que les regles de percentatges estableixen un màxim de temps d’estudi en valencià del 65 %, mentre que el màxim del castellà arribarà al 80 %, almenys a l’etapa infantil.Tant és així que, a un dia de tancar la consulta, l’associació Famílies pel Valencià assegura que s’han registrat ja, i se n’esperen més els pròxims dies si no es resolen els casos pendents.Els resultats de la consulta, quetot i que el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va enviar el passat dissabte una carta a les famílies insistint que havien de votar, eixiran el pròxim dijous 6 de març. Seran els centres educatius qui publiquen les llistes de l’alumnat amb la llengua base triada per les famílies que han votat, i també seran aquests els que hagen de decidir a quina llengua adscriuran l’alumnat del 50 % de les famílies restants que s’han abstingut.En paral·lel, Plataforma per la Llengua segueix defensant el valencià a l’escola i en aquest sentit seguirà organitzant encontres amb les famílies, que s’adheriran a lesperquè les famílies coneguen aquestes premisses i per a animar la ciutadania a denunciar les mancances de la nova llei educativa.A més a més, l’entitat vol donar altre altaveu a la ciutadania valenciana perquè exposen. Amb aquestes aportacions, l’entitat crearà una gran pancarta que onejarà pels carrers d’Alacant a la manifestació convocada el pròxim 12 d’abril.En aquest context, l’organització ha posat a disposició de tothom, que es podran sol·licitar al correu lallenguanoestoca@plataforma-llengua.cat pel preu simbòlic de tres euros. D’altra banda, a la botiga digital es poden trobar les samarretes verdes amb el mateix lema, que cada dijous omplin els centres educatius a favor de la llengua pròpia.