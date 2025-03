Dilluns passat es va tornar a posar en funcionament les línies de regionals del corredor sud després de les obres del tall de Roda que han mantingut els municipis del Camp i Terres de l’Ebre sense transport ferroviari directe fins a Barcelona durant sis mesos. Aquesta represa, que l’única millora pels passatgers havia de ser la millora de la fiabilitat de la infraestructura, ja va anunciar el que seria el retorn al caos de la normalitat.

Després d’un cap de setmana marcat per la improvisació de RENFE, trajectes de més de quatre hores entre les comarques tarragonines i ebrenques i Barcelona i el desgavell organitzatiu a l’estació de Cunit, aquest dilluns ha tornat la suposada normalitat prèvia a les obres. Una normalitat on les incidències, avaries i falta d’informació són la tònica general. Així s’ha pogut comprovar quan el servei de regionals i rodalies ha estat afectat durant hores la tarda de dilluns per una avaria a Sant Vicenç de Calders.

La CUP ha reclamat l’execució d’una bateria de propostes per a evitar que es tornin a produir aquestes escenes de caos que han qualificat de lamentables i que ataquen als drets de la classe treballadora. Entre les mesures, destaquen algunes a curt termini com: millorar urgentment la informació a estacions en casos d’incidències, l’augment de freqüències de la R15 i dels trens semidirectes de la R16 i la millora del transport d’estacions com Valls, que han perdut el tren directe fins a Barcelona. També han demanat corregir urgentment els colls d’ampolla previstos a la infraestructura per ADIF i que dificultaran encara més el transport, com el canviador de La Canonja i l’esquema de vies previst per Sant Vicenç. En aquest sentit s’ha mostrat molt crític el diputat cupaire Dani Cornellà aquest matí al Parlament: “És inadmissible que Adif segueixi massacrant la xarxa ferroviària creant nous colls d’ampolla, i la Generalitat no pot estar-ne impassible. Adif redueix costos al mínim fent nyaps i els usuaris del tren en paguen les conseqüències”.

La candidatura anticapitalista s’ha mostrat molt crítica també amb les declaracions de la consellera Paneque d’aquest dilluns en les que demanava “paciència” als usuaris i que les millores per les usuàries no arribarien fins d’aquí dos anys. Els cupaires han denunciat que la situació ja és insostenible i no es pot allargar

dos anys més, “la paciència se’ns ha acabat fa temps i no podem seguir amb el caos constant”, han afegit. Cornellà també ha reclamat que “en un moment en que s’hauria de prioritzar l’ús del tren, ens obliguen a tornar al vehicle privat perquè no funciona el sistema ferroviari”.

Per acabar, els anticapitalistes han reclamat una planificació de País amb l’elaboració del Pla de Serveis Ferroviaris de Catalunya comptant amb les organitzacions d’usuaris i entitats pel transport públic, reteixint el servei ferroviari amb el País Valencià i concebre la totalitat del sistema de transport públic de forma integral, planificant de forma conjunta els serveis ferroviaris, els d’autobús interurbà i els de noves formes de mobilitat que puguin considerar-se servei públic que puguin anar sorgint, promovent la intermodalitat.