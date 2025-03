lluita institucional

La CUP de Reus exigeix la modificació del ROM i denuncia una sobrerepresentació de l’extrema dreta al consistori

Considera que s’ha aplicat el reglament de forma totalment laxa i critica que s’ha trencat el cordó sanitari a l’antifeixisme

La CUP de Reus ha carregat avui contra el PSC per l’aplicació del ROM que provoca que l’extrema dreta estigui sobrerepresentada als òrgans municipals. Després que Julio Pardo i José Ruiz hagin passat a ser regidors no adscrits a l'abandonar el Grup Municipal de VOX, els cupaires denuncien que la veu d’extrema dreta ha quedat sobrerepresentada al consistori, donat que aquesta ideologia ara tindrà tres representants i tres vots a les comissions informatives, i no un com quan formaven part del mateix grup polític, a més de poder intervenir en cada moció al ple i tenir la capacitat de triplicar, entre els tres, les mocions i preguntes en plenari: passant de dues mocions i quatre preguntes com a VOX, a mantenir aquestes i sumar una moció i dues preguntes per cada regidor no adscrit, augmentat exageradament l’altaveu a qui defensa una ideologia feixista..

En aquest sentit, la regidora de la CUP, Mònica Pàmies, ha denunciat que amb aquesta aplicació del ROM “és una vulneració dels drets polítics i de la representació dels altres grups municipals” i considera que a l’Ajuntament de Reus “s’està trencant el cordó sanitària nacional contra el feixisme”. Per això, ha demanat a l’alcaldessa, Sandra Guaita, que modifiqui el ROM i prengui partit: “És qüestió de voluntat política. El PSC i govern ha de tenir clar si vol donar més representació l’extrema dreta o treballar per frenar-los, amb una modificació del ROM que garanteixi que l’Ajuntament de Reus una representació equitativa als vots de la ciutadania”.

Des de la CUP entenen que els tràmits administratius no poden ser instantanis, però destaquen que encara queden dos anys de mandat al davant i que cal resoldre la situació amb urgència. “No pot ser que et surti més a compte ser regidor no adscrit que tenir grup propi”, conclou Pàmies.