Escola Valenciana condemna la retirada dels panells d’Estellés a Godella

Escola Valenciana ha condemnat la retirada dels panells del poeta Vicent Andrés Estellés i la placa commemorativa de les Trobades d’Escola Valenciana a Godella, a l’Horta Nord, que han estat presents a la façana de l’edifici Villa Teresita del municipi des de 2015.

Concretament, es tracta de dos murals que es van col·locar en el context de la Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta Nord el 26 d’abril de 2015, amb el vers de Vicent Andrés Estellés “allò que val és la consciència de no ser res si no s’és poble” i una placa on apareixen els noms dels centres educatius participants en aquella cita.

Així, segons s’ha explicat al plenari municipal de Godella celebrat ahir, 26 de setembre, aquesta retirada s’ha produït per les obres de millora de l’edifici, que inclouen la pintura de la façana, però els panells no tornaran a col·locar-s’hi una vegada finalitzada l’acció, ja que, en paraules de la regidora Vox, Carmen Valero, l’edifici, que a hores d’ara és la seu de la regidoria de Benestar Social: “no té molt a veure amb el personatge: ell es dedicava a la poesia i no té res a veure amb el que es fa a benestar social”. Davant aquestes declaracions, Compromís per Godella ha sol·licitat per registre d’entrada la custòdia de les plaques retirades, “fins que quede clar la futura ubicació d’aquestes peces amb valors culturals i emocionals perfectament compatibles amb el benestar social i necessaris per a la convivència i la memòria democràtica en el nostre poble”. Des d’Escola Valenciana, reivindiquem que s’hi tornen a col·locar aquests panells i ens sumem a la petició de custòdia realitzada per Compromís per Godella, perquè es tracta del patrimoni del municipi així com de totes les persones que fan i han fet possible la realització de les Trobades.

