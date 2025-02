Sequera

Tracte de favor a les Comunitats de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer en plena sequera

A l'estiu de 2024 les Comunitats de Regants de la Sèquia Reial del Xúquer van consumir un 17% més d'aigua que la que tenen contemplada al Pla Hidrològic del Xúquer, malgrat la sequera en què es trobava la demarcació. Si tenim en compte la mitjana de l'aigua consumida per aquestes comunitats de regants en els darrers 5 anys, el volum d'aigua que s'hi ha endut és gairebé un 30% superior.

L'administració hauria d'haver assegurat un cabal adequat per a la bona conservació dels rius i els aqüífers i així garantir, també, que es pot disposar d'aigua en condicions òptimes. La realitat ha estat molt diferent i, en comptes de restringir i limitar els consums d‟aigua, s‟han permès aquests abusos de forma irresponsable. En moltes zones del propi àmbit de la Confederació, com les demarcacions del Túria o Palància, sí que han tingut reduccions en les seves dotacions. Només es pot entendre, doncs, que hi ha hagut un tracte de favor a les Comunitats de Regants de la Ribera Alta. I no obstant, paradoxalment en aquesta situació de sequera, no hi va haver cap dotació més gran per a necessitats ambientals.

Ecologistes en Acció considera que s'ha gestionat lamentablement la concessió per tal de disposar d'un elevat consum d'aigua per a necessitats econòmiques, agreujant l'incompliment dels cabals ambientals regulats des de l'embassament de Contreras. D'aquesta manera, quan els desembassaments havien de ser petits per respectar el règim de cabals a l'estiu, han deixat anar una gran quantitat d'aigua invertint el cicle fluvial i perjudicant els ecosistemes fluvials del riu Cabriel. A més, es va reduir l'aigua embassada un 40%, cosa que és una temeritat en situació de sequera.

L'organització ecologista ha sol·licitat informació a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per aclarir aquesta qüestió i la resposta ha estat que hi ha hagut estalvis d'aigua en anys anteriors i que tenen més necessitat de reg per la sequera. Cap d'aquestes respostes no justifica les decisions que posen en risc els ecosistemes i la disponibilitat d'aigua en sequera. No és cert que hi hagi hagut estalvis perquè les concessions d‟aigua solen ser més altes del que els usuaris poden consumir. D'altra banda, precisament en situacions de sequera, i més amb l'avenç de l'emergència climàtica, cal planificar restriccions dels usos econòmics de l'aigua. Només així es pot garantir el bon estat dels rius, els aqüífers i la recuperació de fonts. A més, caldria fer especial atenció als aqüífers que es troben majoritàriament sobreexplotats i en mal estat.

Per tal de comprovar les irregularitats comeses i depurar les responsabilitats, Ecologistes en Acció va registrar la sol·licitud de l'expedient complet d'aquest augment de dotació de les comunitats de regants de la Ribera Alta. Davant la manca de resposta, s'ha iniciat un procés de reclamació al Consell de Transparència i Bon Govern per garantir que es compleix la normativa i es pugui aclarir aquesta greu situació.