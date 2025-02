risc d’inundabilitat

Noves accions en la unitat de lluita per aturar l’urbanisme amb risc d’inundabilitat

Vora vint entitats són ja les que s’uneixen per requerir moratòries a plans urbanístics que preveuen construir en zones inundables i fan pinya per donar suport als propers actes de les diverses plataformes.

Anuncien una convocatòria per als mitjans de comunicació per a una roda de premsa conjunta que tindrà lloc el 4 de març a les 11:30 a Gavà (se’n farà difusió, arribat el moment).

Abans d’aquella data, manifesten el seu suport i fan d’altaveu de les assemblees que celebren les diverses plataformes, com Aturem el Pla de Ponent el dia 20 de febrer; o Ribera-Salines, el 25.

La unió de plataformes i col·lectius convoquen també la premsa i la ciutadania a participar de l’acció convocada per la plataforma Martorell Viu el dissabte 22 de febrer a les 12:30, al Carrer Gomis palanca riu Anoia.



21/02/2025 | Catalunya, Federación, portada

En plena campanya de requeriments contra plans urbanístics amb risc d’inundabilitat, el dissabte 22 de febrer té lloc una acció a Martorell (Baix Llobregat), en protesta pel PUM en un indret on la ciutadania recorda com va ser inundat en anteriors ocasions.

Serà una acció consistent a fer una marca d’aigua d’allà on va arribar l’aigua de la riuada del 1971 que va assenyalar la cota 56 en les façanes de Martorell. D’aquesta manera, des de la plataforma es vol conscienciar la ciutadania i ajudar a fer memòria a la classe política de que s’està ocupant la plana d’inundació.

També presentaran mapes i cartografia de risc, calats i zones inundables, i diversos planejaments urbanístics 1991, 1998, 2008 i 20016 ocupant la zona inundable.

Des del 2005 el PAM -Pla d’Actuació Municipal per inundacions- està caducat i l’última anàlisi hidràulica feta per l’ACA eL 2017 fixa la cota d’inundacio a la cota 59,1.

Això suposa que gran part de la població afectada no té coneixement del risc i les administracions no informen. “Per això és important començar a fer marques d’aigua en zones que sabem que estan en situació de risc” manifesten des de Martorell Viu.

Els col·lectius i plataformes que s’uneixen per a requerir moratòries i altres accions per aturar la urbanització en zones amb risc d’inundabilitat són, per ara: Salvem el Calderí, de Mollet del Vallès; Entesa per a un gran parc litoral al Besòs, de St.Adrià Besòs; No Més Blocs, de l’Hospitalet de Llobregat; ADENC-EdC, de Sabadell; Plataforma Ribera Salines, de Cornellà; GEVEN, de Cunit; Associació per la defensa del Corredor Montnegre i Baix Montseny, La Coordinadora, de Llinars del Vallès; AUP Rubí; Plataforma cívica en defensa de la Vall de Sant Just 2.0; Grup de treball sobre parcs agraris de Catalunya; Alnus/CEPA-Ecologistes de Catalunya de Sant Just Desvern; GIC (Grup d’Independents de Collbató); Comissió de Rieres i Torrents de Terrassa; No a la benzinera Can Petit, Terrassa; Aturem el Pla de Ponent, a Gavà; Ecologistes en Acció de Catalunya, que va presentar la primera petició de moratòria al novembre