Martorell Viu demana a l’Ajuntament que retiri el projecte de construir a la llera del Llobregat

El projecte es va aprovar provisionalment en el darrer ple, amb l’aval de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), però els ecologistes insisteixen que després dels fets de València cal “aprendre la lliçó” i “deixar d’ubicar habitatges en zona inundable”.

L’Ajuntament defensa que el projecte ha passat tots els controls necessaris abans d’arribar a l’aprovació provisional per part del ple municipal, però els ecologistes consideren que cal reclamar més “espai per al riu”. Recorden que fa més de 50 anys l’aigua ja va sorprendre la ciutat i que el canvi climàtic pot fer més recurrents situacions com aquesta.

Al costat mateix de l’antiga fàbrica, hi ha actualment altres habitatges que també s’han aixecat en els darrers anys. L’entitat ecologista reclama no incidir en el que consideren un error. El president de Martorell Viu, Alfred Ballés, afirma que el que ja està edificat “no té remei”, però “el que encara s’ha d’urbanitzar és a temps d’aturar-se”.

Els ecologistes admeten que el PMU ja preveu fer recular uns metres la futura edificació, però asseguren que “no és suficient”. El riu, alerta, pot fer “molt mal” igualment: “El riu Anoia, és un afluent del Llobregat i la desembocadura del Llobregat està aquí al costat. És a dir, que fins i tot a vegades el Llobregat baixa molt ple i fa de tap, l’Anoia no pot desaiguar i puja molt de nivell”.

Amb tot, el Pla de Millora Urbana (PMU) es va acabar aprovant al gener amb els vots de Junts i el PSC, l’abstenció d’ERC i l’oposició de Movem Martorell, que també va al·ludir al risc d’inundabilitat al voltant del riu Anoia. L’alcalde, Xavier Fonollosa, assegurava que amb la transformació prevista la millora del barri seria “incontestable”.