LA UNIÓ de Llaurados rebutja la “pantomima” de proposta de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera

La Unió Llauradora rebutja la “pantomima” de proposta de l’Albufera com a Reserva de la Biosfera impulsada per l'Ajuntament de València perquè és precipitada i no suposa cap millora en aquests moments per als llauradors.

LA UNIÓ considera que el procés participatiu ha sigut precipitat i obliga a valorar la proposta amb poc temps i sense marge de maniobra, a més de que sembla estar totalment dissenyada per al sector turístic, sense tindre en compte a un dels agents principals del Parc Natural com són els llauradors.

L'organització agrària considera que les normatives actuals del Parc Natural de l’Albufera com són el PORN (Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals, Decret 96/1995) i PRUG (Pla Rector d'Ús i Gestió, Decret 295/2004), estan encara pendents de modificació i la prioritat ha de ser treballar conjuntament per a actualitzar-les a fi d'afavorir la viabilitat de les produccions agrícoles de l'àmbit del Parc Natural, especialment el cultiu de l'arròs, i poder presentar més endavant una proposta de Reserva de la Biosfera amb els deures fets i en condicions.

Aquestes normatives en vigor obliguen a més als llauradors ja a complir unes funcions agrícoles que els suposen en la pràctica càrregues econòmiques i agronòmiques addicionals, deixant-los amb desavantatge en relació amb altres zones agrícoles semblants.

LA UNIÓ també qüestiona que els ajuntaments inclosos en l'àmbit territorial de l’Albufera i que donen suport a la declaració com a Reserva de la Biosfera no han consultat als consells agraris municipals per a traslladar la proposta i consensuar-la amb els representants d'eixe organisme.

La Unió Llauradora reconeix que l'aiguamoll atresora grans valors culturals i naturals i que la Reserva de la Biosfera no comportarà cap mesura normativa vinculant o limitació nova per als llauradors de zona.

La Reserva de Biosfera, en les seues directrius tècniques, assenyala que és un instrument per a afavorir el benestar dels éssers humans i la naturalesa i no és un mer títol o sinònim de conservació de la naturalesa, per tant, ha de beneficiar tant a les persones com al medi ambient.

Les comunitats locals i altres actors clau han d'entendre clarament per a què desitgen crear una reserva de biosfera, com utilitzaran el concepte de reserva de biosfera en la seua vida quotidiana, com es beneficiaran i com contribuiran finalment als objectius del Programa sobre l'Home i la Biosfera (MAB) de la UNESCO.