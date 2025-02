Repressió

La presentació de la Xarxa de Persones Torturades d'Euskal Herria aplega 900 víctimes

D'entrada, es coments que "ntre 1960 y 2014, se han documentat més de 5.000 víctimes de tortura a Euskal Herria (sota la dictadura, governs del PSOE o governs del PP) entre ells les 900 persones que apareixen a la foto

Aquest dissabte s'ha presentat a Donostia la Xarxa de Persones Torturades d'Euskal Herria un espai de trobada que busca unir sota un mateix paraigua aquelles persones que han patit tortures i que fins ara estaven dividides en diferents col·lectius així com oferir suport a les víctimes que encara avui guarden silenci, segons ha informat Euskal telebista

El mitjà de comunicació basc ha manifesta que l'acte ha reunit unes 900 víctimes que s'ha desenvolupat al Kursaal donostiarra , on han exigit a les institucions que contribueixin a treure a la llum aquesta realitat per aconseguir "reconeixement, reparació i garanties de no repetició".

També s'ha denunciat que encara no es coneix en la seva totalitat la magnitud de la tortura a Euskal Herria i han fet una crida a totes les persones que han patit maltractaments de mans de les forces i cossos de seguretat a unir-se a la xarxa.

Agurtzane Juanena Alustiza i Iker Moreno Ibáñez, que estan reconegudes oficialment com a víctimes de la tortura pels governs navarrès i basc el 2019 i 2016, respectivament, han llegit un manifest en nom de les 900 persones reunides en l'acte en què han advertit que víctimes de la tortura de les darreres sis dècades.

"Tot i saber que n'hi ha molts més, són més de 5000 els casos trets a la llum a Euskal Herria a través de l'estudi científic, independent i professional de la tortura realitzat per l'Institut Basc de Criminologia. (...) Instem al Govern Basc i al Govern de Navarra, les dues màximes institucions, a desenvolupar amb 4 que conformen la realitat de la tortura", han assenyalat els portaveus del col·lectiu.

En aquest sentit, han assenyalat que " és hora d'assumir responsabilitats públiques ": "Perquè l'aplicació de la tortura a Euskal Herria ha estat sistemàtica. Aquest mètode cruel i atroç s'ha pogut dur a terme i justificar sota el paraigua de tota una estructura que ha estat plenament operativa gràcies a uns responsables que van més enllà de les forces forces polítiques etc.

Consideren que l'assumpció de responsabilitats és imprescindible per avançar en el reconeixement i la reparació de les persones torturades". En aquest sentit, han destacat que "ja és hora que la societat i les institucions reconeguin aquest dolor perquè aquest país pugui avançar en el camí de la veritat i de la justícia".

La xarxa de víctimes de tortures ha considerat que "s'ha d'abordar aquesta realitat en la seva totalitat, analitzant les conseqüències polítiques, socials, culturals i humanes, i treballar-la també des d'una perspectiva feminista. "Hem de a la societat ia les generacions futures aclarir el que ha passat", han explicat . Aquesta és la garantia més absoluta de no tornarà a passar ”, han subratllat.

Han posat a disposició de qui ho desitgi l'adreça de correu electrònic