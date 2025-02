La Plataforma per la Llengua denuncia un jutge de Tortosa al Consell General del Poder Judicial per obligar un pèrit a fer un informe en castellà

lataforma per la Llengua ha presentat una denúncia al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) contra un magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tortosa que va exigir a un pèrit redactar un informe en castellà. L'entitat considera que la resolució del magistrat vulnera la cooficialitat del català i el dret del professional a fer-lo servir en l'àmbit judicial, i demana al CGPJ que revoqui l'exigència il·legal d'emetre l'informe en castellà , i que s'investiguin els fets per obrir un expedient sancionador contra el jutge . Els fets es remunten al 16 de gener, quan aquest magistrat del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 de Tortosa va emetre una resolució amb un requeriment il·legal. El jutge demanava (en castellà) a un pèrit que fes un informe «de manera motivada, clara i intel·ligible i ajustant-se a les normes bàsiques de l'ortografia i la gramàtica castellana ». Arran d'aquesta resolució, una de les parts del procediment es va posar en contacte amb Plataforma per la Llengua, que els ha assessorat en tot moment i que ara ha presentat, en nom seu, una reclamació al Consell General del Poder Judicial. L'entitat recorda que, d'acord amb la mateixa Constitució espanyola, la cooficialitat d'una llengua en una comunitat autònoma concreta atorga a aquesta llengua el mateix rang jurídic que el castellà , i defensa que qualsevol exigència per obligar un pèrit a redactar un informe en castellà vulnera els seus drets i la normativa vigent. De fet, l'article 231.3 de la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) fixa específicament que els pèrits tenen el dret de redactar els seus informes en qualsevol de les llengües oficials del territori en què es desenvolupen les actuacions judicials. En aquest sentit, per a Plataforma per la Llengua, l'exigència d'emetre l'informe en castellà podria considerar-se una falta greu , tenint en compte el que disposa la LOPJ en el seu règim de la responsabilitat disciplinària de jutges i magistrats. En concret, a l'article 418.5 de la LOPJ es tipifica com a falta greu el següent: «l'excés o abús d'autoritat, o falta greu de consideració respecte dels ciutadans, institucions, secretaris, mèdics forenses o de la resta del personal al servei de l'Administració de Justícia, dels membres del Ministeri Fiscal, advocats i procuradors, graduats socials i funcionaris de la Policia Judicial». L'entitat recorda que els jutges són servidors públics i que han de garantir un servei a la ciutadania sense discriminacions , tampoc per raó de llengua.

Revocar l'exigència, investigar els fets i obrir un expedient sancionador al jutge L'organització en defensa del català considera que el magistrat hauria comès un abús d'autoritat i que, per tant, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'investigar els fets i obrir-li un expedient sancionador. A més, en qualsevol cas, l'entitat demana al CGPJ que revoqui l'exigència d'emetre l'informe pericial en castellà perquè és contrari als drets lingüístics d'aquest pèrit. Modificar la LOPJ per exigir el català als jutges, una urgència Plataforma per la Llengua és conscient que els jutges no tenen l'obligació de saber català, però, alhora, recorda que si no en saben, han de demanar, d'ofici, la traducció al castellà, perquè és il·legal obligar un pèrit a canviar de llengua. L'entitat reclama, des de fa anys, modificar la Llei orgànica del poder judicial (LOPJ) per tal d'assegurar que el català s'hi pot fer servir amb normalitat. Per a Plataforma per la Llengua, cal millorar el sistema de meritació del català en la provisió de places judicials i modificar les condicions d'accés a la borsa d'interins de l'Administració de justícia per assegurar els coneixements de català de qui s'hi incorpora. En aquest sentit, en la línia de millorar la capacitació lingüística dels treballadors de la justícia perquè puguin entendre i fer servir el català amb un nivell adequat, caldria incorporar un requisit lingüístic per als treballadors que s'incorporen a l'Administració de justícia. El requisit s'hauria de tenir en compte també en el règim de selecció i de provisió de llocs de treball del personal funcionari, en la designació de magistrats suplents, en l'atorgament de comissions de serveis de jutges i magistrats, en la provisió de vacants de magistrat i en les oposicions i els concursos per cobrir vacants de l'administració de justícia.