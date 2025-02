LLUITA INSTITUCIONAL

La gestió del massís de Cadiretes, “sobre la taula”

Des de 2019, l’espai natural protegit de Cadiretes (també anomenat de l’Ardenya) no compta amb cap ens gestor. Aquest massís, d’elevat valor ecològic i patrimonial, se situa entre els termes de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Vidreres, Caldes de Malavella, Llagostera i Santa Cristina d’Aro.

El passat mandat els ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Llagostera van efectuar una petició formal en aquest sentit, que va ser corresposta amb un informe per part del Consorci de les Gavarres per tal que el govern de la Generalitat hi donés el vistiplau. Aquest quantificava els recursos necessaris per a l’ampliació, així com una proposta sobre les aportacions de les diferents administracions. Sense comptar amb resposta i amb els canvis de governs locals i autonòmic, la CUP va impulsar mocions per reclamar la gestió a Llagostera i Caldes. Seguidament, també es van aprovar als altres municipis interessats, així com a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i al Consell Comarcal del Gironès.

Avui, també de la mà de la CUP, la moció ha arribat al ple de la Diputació. En el debat ha tingut el suport del grup del PSC (que compta amb Maurici Jiménez i Adrià Lamelas, alcaldes de Lloret i Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró) i dels independents, amb Carles Motas (alcalde de Sant Feliu per Tots per l’Empordà, el qual ja havia fet la reivindicació al ple de pressupostos). El govern de Junts i ERC, però, s’ha mostrat contrari a la proposta, argumentant que havien presentat un text alternatiu fent èmfasi en què la competència és de la Generalitat, que podria suposar un greuge per altres espais i naturals i per deixar totes les opcions de gestió obertes, .

Pel diputat de la CUP Jordi Casas, el posicionament suposa un pas enrere respecte la informació que tenien els municipis, i “demostra com de pertinent ha estat la moció”. Els cupaires han defensat que l’assumpció de l’espai natural pel ja consolidat Consorci de les Gavarres és l’única opció lògica i viable, i que com s’ha demostrat compta amb la unanimitat del territori afectat. “Un cop més constatem que som els únics que defensem el mateix a totes les institucions”, ha reblat. Per evitar un vot negatiu i intentar que el debat serveixi perquè s’iniciïn negociacions actives, han proposat deixar la moció sobre la taula per a un proper ple, fet que la resta de grups han acceptat.