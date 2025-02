La CUP-SOM POBLE exposa les seves propostes d’energies renovables a l’Albera

A l’acte, on s’ha fet un passeig de 4 quilòmetres, hi han assistit el diputat Dani Corenllà, el conseller comarcal Jaume Mach i l'alcaldessa de Viladamat Dolors Pons.



Cornellà ha defensat la creació del Parc Natural de l’Albera i la necessitat de buscar alternatives en matèria d’energia renovable a la comarca, exigint que s’impulsi d’una vegada per totes el PLATER (Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya), com a eina consensuada de planificació de les renovables a la comarca de l’Alt Empordà i per tot el país.



Jaume Mach ha defensat la voluntat d’impulsar projectes d’autoproducció local i comunitats energètiques, tot potenciant la participació de l’Energètica Pública, per aconseguir crear un model descentralitzat, participatiu, sostenible i al servei dels veïns, comerços i sectors diversos, tal com s’està fent en pobles on la CUP Som poble governa.



La passejada ha comptat amb la participació de membres de l'ALLIMO (Albera Lliure de Molins), que han exposat els impactes ambientals i la destrucció del patrimoni en els diversos espais on es preveu instal·lar els molins.