LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP proposa incloure en el pròxim pressupot el trasllat de la C-66 de Celrà a la zona nord del municipi

La CUP presenta una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per incloure una partida pressupostària per traslladar la C-66 de Celrà i pacificar l’actual carretera

La Gene­ra­li­tat de Cata­lu­nya ha enlles­tint la redacció del pro­jecte executiu per cons­truir la vari­ant de Celrà, al nord del muni­cipi. La futura vari­ant des­viarà molts dels vehi­cles que pas­sen pel cen­tre del poble a través de la C-66 cap al sec­tor on actualment hi ha un cen­te­nar d’empre­ses.

El pro­jecte, rei­vin­di­cat des de fa anys pel con­sis­tori, s’ha con­ver­tit en una il·lusió per als últims alcal­des. L’alcalde David Planas confia, que quan l’obra estigui acabada, la C-66 al pas del municipi serà una “via pacificada amb zones verdes i de descans”, fet que permetrà recuperar espai i convertir l’actual carretera en una “zona residencial i comercial del poble”.

Davant la inacció del govern, la CUP ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya per incloure una partida pressupostària en el pròxim pressupost amb l'objectiu de traslladar la C-66 de Celrà, junt amb altres propostes per eliminar passos a nivell tot resolent la mobilitat als municipis afectats com a Flaçà, Vallbona d’Anoia o Sant Quirze de Besora.

Segons el diputat al Parlament per la CUP de Comarques Gironines Dani Cornellà “treballem de la mà d’alcaldes, alcaldesses i ajuntaments per eliminar els passos a nivell i millorar la mobilitat dels municipis”.

En els últims anys, i pen­dent que es des­en­ca­lli la vari­ant i que passi d’il·lusió a rea­li­tat, l’Ajun­ta­ment ha inver­tit tant en el car­rer del Ter com en la C-66. Dani Cor­nellà asse­nyala que tant el cost del pro­jecte –amb un car­ril per banda i un vial d’accés al polígon en alguns trams– com el dels tre­balls de la car­re­tera de Palamós els ha assu­mit el con­sis­tori. Cor­nellà recorda, per exem­ple, les pla­ces de pàrquing que s’han gua­nyat a la via que creua el poble a banda i a banda i que d’alguna manera obli­guen els vehi­cles a alen­tir la marxa.

A més, d’acord amb el Ser­vei Català de Trànsit, el con­sis­tori cel­ra­nenc va ins­tal·lar un nou semàfor dins el poble perquè hi hagi menys tendència a córrer. A Celrà, hi ha con­fiança que el pro­jecte es con­creti algun dia i no sigui un miratge.