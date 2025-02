La CUP porta la gestió del massís de Cadiretes al ple de la Diputació de Girona

La formació ha presentat una moció per al ple d’aquest dimarts per tal que el Consorci de les Gavarres, vinculat a la Diputació, s’amplïi i n’assumeixi la gestió.

Des de 2019, l’espai natural protegit de Cadiretes (també anomenat de l’Ardenya) no compta amb cap ens gestor. Aquest massís, d’elevat valor ecològic i patrimonial, se situa entre els termes de Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar, Vidreres, Caldes de Malavella, Llagostera i Santa Cristina d’Aro.

El passat mandat els ajuntaments de Santa Cristina d’Aro i Llagostera van efectuar una petició formal en aquest sentit, que va ser corresposta amb un informe per part del Consorci de les Gavarres per tal que el govern de la Generalitat hi donés el vistiplau. Aquest quantificava els recursos necessaris per a l’ampliació, així com una proposta sobre les aportacions de les diferents administracions. Sense comptar amb resposta i amb els canvis de governs locals i autonòmic, la CUP va impulsar mocions per reclamar la gestió a Llagostera i Caldes. Seguidament, també es van aprovar als altres municipis interessats, així com a Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró i al Consell Comarcal del Gironès.

Jordi Casas, diputat provincial de la CUP i regidor a Llagostera, explica que “la dissolució de l’antic consorci sense comptar amb una alternativa va ser un error, però demostra que l’assumpció de l’espai natural per part del Consorci Gavarres és l’única opció lògica i viable”. “Aquest consorci (de què Llagostera i Santa Cristina ja formen part) és uns ens consolidat i que fa molt bona feina que cal ampliar a Cadiretes, per això cal que el Govern es comprometi a destinar-hi recursos però, en primer lloc, que la Diputació assumeixi la demanda unànime del territori i lideri la negociació”, afegeix.