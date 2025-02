lluita institucional

La CUP de Vila-seca denuncia que el Govern de Pere Segura vol acabar amb el transport escolar municipal

El Govern de Pere Segura ha comunicat a les direccions dels instituts de Vila-seca i a les famílies de La Pineda que, pel curs 2026-2027, pretenen suprimir el transport escolar municipal que porta els alumnes de La Plana i La Pineda als centres degut a l’alt cost que suposa per al consistori (209.000€ per aquest 2025). L’alternativa proposada és que els infants d’entre 12 i 18 anys utilitzin el bus urbà amb la targeta vila-card sense monitoratge ni supervisió i, en conseqüència, que un institut modifiqui l’horari lectiu per a que puguin arribar les estudiants i que facin classes de 8:30h a 15h.

La decisió no ha estat consensuada amb la comunitat educativa i, ni tan sols els Consells Escolars o els mateixos centres havien estat avisats amb anterioritat que existia aquesta possibilitat d’eliminar el servei tal com es fa ara.

La indignació i l’estupefacció al municipi no han tardat en aparèixer i algunes famílies ja han començat a organitzar-se per fer-hi front. La CUP de Vila-seca ha denunciat a les seves xarxes que els interessos econòmics de l’ajuntament no poden passar per sobre de les necessitats de les estudiants ni tampoc poden obligar als centres a prendre decisions contra la seva voluntat.

La candidatura cupaire ha criticat l’actitud autoritària de l’alcalde Pere Segura i la regidora d’educació Manuela Moya que no han volgut escoltar cap alternativa ni tampoc l’opinió de les famílies afectades. Les anticapitalistes també han volgut posar èmfasi en que els problemes que podia haver al servei han de ser tractats pedagògicament i que renunciar al transport escolar com un espai educatiu més és renunciar a educar de forma integral als infants.