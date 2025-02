Combatre la segregació escolar

La CUP de Reus reclama revisar amb les famílies afectades la nova zonificació escolar

La CUP insta la regidora d’Educació, Pilar López, a revisar la nova zonificació escolar anunciada pel govern de Reus. Després que diverses famílies alertessin del descontentament amb la nova proposta del consistori, els anticapitalistes demanen a la regidora que doni espais a les famílies afectades per evitar que el malestar es tradueixi en inscripcions als centres concertats.

“Si el document és revisable, tal com apunta la regidora, la tasca del govern local ha d’anar més enllà de reunions amb Barcelona i el Departament de Tarragona, les famílies tenen un paper cabdal com a principals afectades” assenyala el regidor cupaire, Arnau Martí, tot afegint que: “Escoltar les famílies i tenir-les en compte és facilitar la promoció de la inscripció als centres educatius públics”,

La nova zonificació, que afectarà un total de 400 nens i nenes, ha provocat queixes en dos sentits. D’una banda, en la poca quantitat de places disponibles en diversos centres públics en haver-hi una bona quantitat de places reservades per germans. De l’altra, en termes de mobilitat: “Ens preguntem si s’ha treballat tenint en compte una bona relació amb les línies de transport públic urbà en cas que estiguin massa lluny com per poder accedir-hi a peu”, assenyala Martí, tot posant sobre la taula que “moltíssimes escoles concertades tenen zona d'aparcament de cotxes habilitades expressament per hores d'entrades i sortides de canalla, cosa que provoca retencions i de cap canvi cap a la sostenibilitat”.

Combatre la segregació escolar

Des de la CUP asseguren que estaran atentes les conseqüències de la nova zonificació. En aquest sentit, els independentistes assenyalen que, d’una banda, la zonificació de les escoles públiques hauria de portar a resoldre el desequilibri entre la mateixa xarxa pública; de l’altra, adverteixen que aquesta no pot ser l’única eina per acabar amb la segregació escolar: “per acabar amb la segregació escolar cal acabar amb la concertada. Fa pocs dies, a escala de país, més escoles concertades anunciaven el seu possible tancament a causa del poc finançament públic. Ara és l'oportunitat de fer-ne una valoració i veure la possibilitat d’integrar a la xarxa pública aquelles escoles que facin una tasca social” assenyalen els cupaires, tot advertint que “A aquelles que segreguen per sexes, a aquelles elitistes només se’ls pot oferir el seu tancament. A la nostra ciutat, també n’hem de fer aquesta valoració”.

Per acabar, indiquen que cal continuar posant fil a l’agulla a l’hora de gestionar la matrícula viva per tal d’acabar amb la segregació escolar: “és essencial fer una bona redistribució equitativa per tal d’evitar que l’alumnat amb necessitats socioeconòmiques se situïn majoritàriament a escoles segregades de la ciutat”, conclouen els cupaires.