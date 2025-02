Discriminació lingüística

L'OCB exigeix la reactivació immediata de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

Denuncia que el govern de les Illes, "a dia d'avui, la manté segestada" i demana que condemni les agressions lingüístiques que es pateixen, molt especialment el vídeo que es va publicar a les xarxes socials, en què s'escoltava una discriminació lingüística a una benzinera de Mallorca, i que Diari de Balears se'n va fer ressò.

Sobre aquest fet. l'Obra Cultural Balear (OCB) ha contestat a la presidenta Marga Prohens, tot dient: "Aquest no és el camí presidenta, frivolitzar sobre les agressions lingüístiques que patim els catalanoparlants, a casa nostra. La primera autoritat d'aquestes illes no pot negar la realitat del país que governa, és un acte d'irresponsabilitat. Ja no parlam d'anècdotes puntuals, els casos d'agressions lingüístiques es van repetint sense que des del govern hi hagi una condemna ferma, ni cap intenció d'aplicar polítiques per revertir aquestes situacions. Cedir terreny a l'extrema dreta antimallorquina, amb el seu discurs d'odi contra la nostra llengua, promou actituds com aquestes".

La presidenta del govern havia manifestat anteriorment: "Ho he dit moltes vegades, no em trobaran en la confrontació lingüística. Les Illes Balears som una comunitat on el bilingüisme és viu amb absoluta normalitat, on les dues llengües conviuen perfectament, on tothom és lliure de xerrar en la llengua que vulgui".