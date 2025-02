Habitatge

Entitats del Poblenou denuncien maltractament de l'Ajuntament a persones migrants i demanen una solució d'allotjament

A l’atenció de Jaume Colboni, alcalde de Barcelona

Com ja sap, el Poblenou té una llarga tradició de defensa de les persones migrades. El nostre barri, pel fet de disposar de moltes naus buides fruit del tancament d’empreses, ha acollit al llarg dels anys moltes persones que, a causa de la llei d’estrangeria, no disposen de permís de residència ni de treball, malviuen en total precarietat i els únics ingressos els aconsegueixen recollint ferralla.

Darrerament, s’ha produït el desallotjament en una benzinera fora de servei situada a la cantonada de Llacuna amb Roc Boronat, d’unes 30 persones africanes que es donaven suport mutu, treballaven recollint ferralla i mantenien el seu espai net i recollit. El veïnat de l’entorn els va conèixer i de manera solidària hi va establir relació i els va ajudar donant-los menjar, facilitant-los tendes de campanya i roba d’abric i va sortir a defensar-los quan la policia els va desallotjar.

El suposem al corrent del ple de districte en què es va instar a trobar una solució i es va demanar una reunió de seguiment amb les entitats i les persones afectades. No obstant això, després de tres mesos d’espera, encara no s’ha dut a terme aquesta trobada, ja que, segons se’ns indica, és necessari un pas previ per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Ens agradaria pensar que per a vostès aquest és un tema urgent però, el grup SOS Poblenou i l’AV, que estem fent seguiment de la seva situació, veiem amb indignació l’assetjament a què estan sotmesos. Els han tret de tot arreu fins i tot del parc proper a la platja, on aguanten fred i humitat però no molesten ningú. El veïnat els hem facilitat flassades i roba d’abric però, el famós Pla Endreça de l’Ajuntament, dedica els seus efectius a foragitar-los constantment i, per si aquest acte de crueltat no fos suficient, els prenen les tendes, màrfegues, mantes i la roba d’abric que amb esforç els hi ha facilitat el veïnat i els carros de ferralla què per a ells són imprescindibles. Resumint: els prenen i llencen tot el que tenen.

Es tracta de persones que han fugit dels seus països buscant una vida millor i que aquí es guanyen la vida amb la ferralla, l’única cosa a la que tenen accés.

L’ any 2013, el Poblenou va viure intensament el desallotjament de les naus del carrer Puigcerdà, i, gràcies a la mobilització veïnal i al treball conjunt amb el govern municipal, es van trobar solucions d’allotjament. Ens agradaria pensar que avui dia aquesta mateixa voluntat de diàleg i col·laboració continua sent possible. És terriblement decebedor constatar la insensibilitat d’un govern socialista que diu treballar per a tota la ciutadania.

Des de l’associació veïnal del Poblenou considerem veïns i veïnes totes les persones que viuen al barri, independentment de la seva procedència, i creiem fermament en la necessitat de garantir un tracte digne per a tothom. És per això que li demanem que aquest tema es tracti amb la màxima urgència i sensibilitat. Aquestes persones es troben en situació administrativa irregular i, per tant, no tenen dret a vot, però això no hauria d’impedir que siguin considerades i tractades amb la dignitat i el respecte que es mereixen. L’Ajuntament pot ser un actor clau en aquest procés, oferint un espai d’empatia i acompanyament que ajudi a trobar solucions justes i humanes.

Restem a l’espera d’una resposta i esperem que es pugui avançar en una resolució d’aquesta situació.

Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou