Abocadors

El TSJCV admet a tràmit un recurs contenciós contra l’ampliació de l’abocador del Campello

La Secció primera del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha comunicat a Ecologistes en Acció del País Valencià el 3 de febrer de 2024 l’admissió a tràmit del recurs contenciós administratiu interposat davant la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, contra la desestimació del recurs d’alçada per part del secretari autonòmic de Medi Ambient i Territori de 15 de novembre de 2024, presentat el 10 de juliol de 2024, contra la modificació substancial de l’Autorització Ambiental Integrada per la qual s’autoritzava l’ampliació de l’abocador del Campello, aprovada el 21 de juny de 2024 pel director general de Qualitat i Educació Ambiental.

Davant la tardança a resoldre eixe recurs d’alçada que va superar el termini legal de 6 mesos es va interposar una queixa davant el Síndic de Greuges, que va forçar a la Conselleria a resoldre’l. Així el conseller Vicente Martínez Mus el 9 de desembre de 2024 va intentar justificar eixa tardança davant el Síndic adduint la jubilació de la cap de Servici de Prevenció i Control Integrat de la Contaminació i de la contractació per un altre organisme del tècnic instructor “en formar part d’un programa temporal”, com les causes d’eixe retard.

La històrica desastrosa gestió dels residus en els 52 municipis pertanyents al Consorci Mare, que agrupa les comarques de les Marines i part de l’Alacantí (El Campello), i d’FCC SA en el maneig de la planta de tractament, que va prioritzar l’abocament enfront del reciclatge, va conduir a reblir anticipadament un abocador en 2024 que estava dissenyat per a una vida útil de més 22 anys des dels seus inicis en maig de 2009.

L’ampliació aprovada en 2024 no estava prevista en cap pla de residus, ni en el Pla Zonal de 2001 ni en la revisió del PIRCV d’abril de 2019, per la qual cosa incompliria les determinacions del Reial Decret 646/2020, de 7 de juliol, que regula l’eliminació de residus mitjançant el seu depòsit en abocador.

FCC està tramitant actualment una ampliació en superfície d’eixe abocador, perquè es preveu el seu rebliment de nou abans de 2027.