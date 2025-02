El català es manté entre els joves de Pollença però afronta nous reptes en lesport i al Port

L'informe 'Diagnosi dels usos lingüístics dels joves de Pollença' revela que, tot i que el català continua sent una llengua comuna entre els més joves, l'ús de la llengua disminueix significativament a mesura que creixen, especialment en l'àmbit esportiu. Aquesta dada destaca com un dels principals reptes per a la preservació de la llengua a la localitat és crear iniciatives que promoguin l'ús del català al Port de Pollença. El Saló Cultural del Moll de Pollença ha acollit aquest divendres, 7 de febrer, la presentació de l'estudi.

L'ànalisi, encarregat per l'Ajuntament de Pollença i elaborat per Plataforma per la Llengua, s'ha centrat en el comportament lingüístic en contextos socials concrets, com les escoles i els entrenaments esportius. Segons ha indicat la regidora de Normalització Lingüística, Joana Xamena, "ens preocupava quin era l'ús del català entre els joves, perquè ells són el futur". El municipi vol ser referent en matèria de llengua i per aquesta raó "el consistori vol marcar un compromís perquè Pollença en sigui model de referència en totes les àrees", així com ha defensat la regidora.

