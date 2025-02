Denuncien que s'ha amagat l'informe que demostra que no s'han de pagar indemnitzacions per aturar Hard Rocx

La plataforma ha tingut accés a l’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat que va demanar el grup parlamentari de la CUP i que demostra que es pot aturar el Hard Rock sense conseqüències econòmiques i desautoritza l’actuació de l’INCASÒL en el projecte.

La Plataforma Aturem Hard Rock denunciem que la xifra anunciada per alguns mitjans i pel Govern de 50 milions d’euros en concepte d’indemnitzacions per als promotors del Hard Rock en el cas que el projecte no prosperés és falsa. L’informe del Gabinet Jurídic de la Generalitat, al qual hem tingut accés per demanda de la CUP en seu parlamentària, constata que en el document oficial on es contemplen els possibles escenaris jurídics en cas de reclamacions per part dels inversors no es quantifiquen xifres, descarta qualsevol possibilitat de reclamar per lucre cessant i només es planteja una hipotètica compensació per dany emergent amb relació a la llicència de casino, en cas que l’administració actuï de forma antijurídica o contrària a la llei, tal com relata l’informe a la conclusió desena “en aquest cas, perquè el recurs prosperés i es reconegués una eventual indemnització caldria acreditar que l'actuació de l'Administració de la Generalitat no es va adequar clarament a la legalitat.”

El mateix informe, ordenat pel Govern de Pere Aragonès amb data a novembre de 2023, obre la porta a aturar el macroprojecte sense conseqüències utilitzant diverses tècniques que Aturem Hard Rock ja havíem proposat. El Gabinet Jurídic argumenta que és possible aturar o modificar el Pla Director Urbanístic per fer impossible la instal·lació del casino sense conseqüències, així com aturar tota intermediació entre l’INCASÒL i La Caixa sense conseqüències. En aquest sentit l’informe, en la conclusió tercera, també carrega contra el paper d’avalador que ha jugat la Generalitat en els contractes entre Hard Rock, “l’encàrrec d'intermediació efectuat pels successius Acords del Govern depassaria aquest marc i no és necessari per a l'efectiva compravenda dels terrenys en els quals s'hauria d'instal·lar el casino. L'encàrrec que resulta de l'Acord del Govern de 15 de desembre de 2020 podria ser deixat sense efecte per un Acord posterior fruit d'una nova valoració de l'interès general concurrent.”

Segons Anna Recasens, portaveu d’Aturem Hard Rock, «ens trobem davant de l’enèsim cas de mentides i falsedats, hi ha hagut una voluntat expressa d’enredar l’assumpte per fer-lo menys comprensible i amagar informació clau per protegir els interessos del Govern i la patronal», i afegeix «aquest informe, finalment, dona la raó a la plataforma, que sempre ha defensat que no hi havia cap document que motivés indemnitzacions i que acabar amb el Hard Rock era qüestió de voluntat política».

La portaveu de l’organització ecologista també ha recordat que “estem pendents de l’informe ambiental i que aquest pot evitar la construcció del complex. La normativa mediambiental és insalvable i qualsevol informe favorable s’estarà saltant les normes urbanístiques i cometent un atemptat climàtic.” També ha recordat que ara mateix no hi ha res que subjecti el projecte, ja que tots els contractes de compra dels terrenys van quedar anul·lats pel govern d’Aragonès i que l’única sortida és enterrar el PDU i retirar la llicència de casino a Hard Rock perquè no compleix els requisits que demanava el concurs. Per acabar, ha rematat anunciant que “Presentarem els recursos administratius necessaris per obligar el PSC a posicionar-se: o complir les seves pròpies lleis i retirar la llicència de casino o prevaricar i mantenir el projecte fantasma d’una multinacional corrupta.”

Finalment, Recasens ha volgut recalcar que no és un problema únicament del Hard Rock, sinó que el veritable problema rau en el model de desenvolupament econòmic basat a trinxar el territori per extreure els recursos i beneficiar a multinacionals estrangeres, i que el moviment ecologista està més preparat que mai per plantar-hi cara.

Illa ha mentit, com ho va fer Aragonès.

Es pot aturar el Hard Rock sense indemnitzacions per lucre cessant.

Ho diu l'únic informe que va fer la Generalitat sobre costos i possibilitats d'aturar el macroprojecte.

