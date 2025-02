Destrucció Zona verda

Condemna la decisió del Govern Municipal d’Alcoi de no investigar possibles responsabilitats pel cas Rosaleda

En el ple del 30-07-2010, La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi i les associacions veïnals de l’Eixample-Benissaidó, Zona Nord, Santa Rosa-La Mistera, Partidor i Batoi van sol·licitar que es determinaren les possibles responsabilitats econòmiques per l’aprovació del projecte il·legal de la Rosaleda. Aquesta sol·licitud va rebre el suport de PSOE (9 vots), Bloc (2) i l’Entesa (1), però es va rebutjar amb els 13 vots del PP. Això no obstant, al març de 2012, el PSOE es va comprometre públicament a atendre la reclamació ecologista i veïnal quan el dany a la hisenda municipal fora concret i efectiu. Ara, arribat el moment, aquest compromís ha quedat en no res, ja que el Govern Municipal ni tan sols ha acceptat iniciar un expedient d’investigació.

Els ecologistes destaquen que, legalment, és obligatori per als gestors del interessos públics exigir la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques que ocasionen danys i perjuís a l’Administració per dol, culpa o negligència greu. També subratllen que una investigació seriosa i diligent també hauria permés detectar com va ser possible que s’aprovara un projecte tan clarament il·legal i, per tant, com poder evitar en el futur situacions perjudicials similars.

Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia, en la sentència que va dictar l’1 de setembre de 2005, va constatar que la il·legalitat del projecte de La Rosaleda era “palmària” (és a dir, evident, notòria i manifesta). A més a més, en la sentència de 7 de juny de 2016, quan va confirmar la concurrència de responsabilitats entre l’empresa (que va redactar el projecte) i l’Ajuntament (que el va aprovar), va deixar molt clar que els tècnics municipals havien d’haver intervingut (fonament 6é; les negretes són nostres):

“[…] En este caso concreto resultan palmarias las deficiencias en los proyectos referenciados, tal y como se detalla y concreta en la sentencia precitada lo que conduce a la anulación de los mismos.

[…] de las infracciones urbanísticas cometidas por dichos proyectos y ratificadas por el Ente local, incumpliendo la normativa de construcción en zonas verdes, no puede exonerarse en su totalidad el ayuntamiento haciendo recaer el 100% de la responsabilidad al autor de tales proyectos, pues necesariamente el ayuntamiento debió revisar tales proyectos a través de sus técnicos municipales antes de su aprobación y ejecución y ello impide […] que sea el contratista el único y exclusivo responsable como autor de tales proyectos, debiendo compartir el ayuntamiento con el apelante dicha responsabilidad ante la defectuosa elaboración del proyecto y su posterior aprobación […]”

Però el cas és que els tècnics municipals competents en la matèria no van intervindre. En la contestació que han rebut els ecologistes i que descarta iniciar la investigació que reclamàvem, s’indica (les negretes són nostres):

“Se remiten por los Departamentos de Urbanismo y Arquitectura y se unen al expediente:

– Informe del Jefe del Departamento de Urbanismo de fecha 10/07/2024 en el que manifiesta no constar que en dicho Departamento se tramitase el expediente para la aprobación del proyecto del aparcamiento de La Rosaleda.

– Informe del ICCP Municipal de fecha 15/10/2024 en el que manifiesta que, en relación con la aprobación del proyecto constructivo de 2001, no existe expediente administrativo en este departamento […]”

La Carrasca considera la negativa municipal a investigar totalment contrària als principis d’ètica pública, bon govern i rendició de comptes:

“Les autoritats directament responsables en aquell moment (senyors Miguel Peralta, Fernando Pastor i Rafael Miró; alcalde, regidor d’Urbanisme i regidor d’Obres i Serves, respectivament) no van demanar la revisió del projecte al tècnics qualificats i, sorprenentment, això no li sembla una negligència greu a l’actual Govern Municipal.

Se’ns diu que en l’expedient de l’any 2001 hi ha informes, quan els informes que esmenten no tenen res a veure amb la revisió de la legalitat del projecte sinó amb altres qüestions. També es remeten a l’informe de l’assessor jurídic extern de 19-09-2001, posterior a la data d’adjudicació del contracte (03-08-2001), considerant-lo pertinent i suficient, quan aquest informe, segons consta en la mateixa sentència del Tribunal Superior de Justícia d’01-09-2005 (fonament 5é), és el que establia la viabilitat jurídica (abstracta) de la construcció d’un aparcament si aquest era subterrani i si es reposava després en la superfície l’ús de zona verda segons els estàndards legals. I el que va passar és que, de manera greument negligent, les autoritats no van demanar a cap tècnic qualificat que comprovara si les condicions abstractes es complien.

El resultat de tot aquest desgavell és que hem de pagar entre tots i totes els plats trencats, amb diners públics (més de 4 milions d’euros per a reposar la zona verda i remodelar l’aparcament). És vergonyós que la prepotència i la negligència greu amb què es va actuar no meresca ni tan sols l’obertura d’un expedient d’investigació, i més encara quan tant el nostre grup com Salvem La Rosaleda vam advertir repetidament i insistentment de la il·legalitat de l’actuació, i quan també vam demanar, per evitar mals majors, la suspensió cautelar de les obres i les autoritats s’hi van oposar al·legant que la zona verda es reposaria exactament en la mateixa situació en què es trobava”.