Venda directa

Clam de la petita pagesia per la venda directa a Barcelona

Un centenar d’organitzacions agroecològiques i socials del territori s’han concentrat aquest matí a la Plaça Sant Jaume de Barcelona per reclamar el dret de la petita pagesia del territori a vendre directament els seus productes a Barcelona a través dels mercats de pagès. Convocada per l’Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana, a la concentració han convergit pagesos, productors i elaboradors de l’àrea de Barcelona i entitats socials i ecologistes que treballen per la sobirania alimentària.

Durant la concentració, els convocants han denunciat l’actitud hostil de l’Ajuntament de Barcelona amb la petita pagesia durant l’últim any, sobretot cristal·litzada amb el tancament dels mercats de pagès de Sant Antoni (al maig del 2024) i de Vallcarca (al gener de 2025). En aquest sentit, l’Assemblea Pagesa i Ciutadana lamenta la falta de compromís del consistori barceloní amb els objectius de crear un sistema alimentari més just i sostenible a la ciutat. “A l’octubre del 2015, l’Ajuntament de Barcelona signava el Pacte de Milà d’Alimentació sostenible on es comprometia a crear sistemes alimentaris justos, resilients i sostenible involucrant la petita pagesia. Lamentablement, 10 anys més tard l’actitud de l’Ajuntament de Barcelona queda molt lluny d’allò signat davant 210 ciutat del món”, ha lamentat Xavier Safont, productor agroecològic del Maresme i portaveu de l’Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana.

Els convocants no entenen els pals a les rodes que posa l’Ajuntament als mercats de pagès. D’aquesta manera, l’Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana revindica el dret a la pagesia a vendre directament a la ciutat i el dret dels barcelonins a adquirir aliments a qui els produeix. “Com pot ser que en un mercat global on el 75% dels aliments els controlen 5 multinacionals, l’Ajuntament posi pals a les rodes als mecats de pagès”, s’ha preguntat Chiara Bombardi, presidenta de la Coordinadora de Mercats de Pagès de Barcelona i de Slow Food Barcelona durant la lectura del manifest.

Reconeixement de la venda directa com un dret de la pagesia

Les entitats i la petita pagesia que formen part de l’Assemblea Pagesa i Ciutadana han aprofitat la concentració per fer peticions concretes a l’Ajuntament de Barcelona. Els convocants han reclamant que es reconegui el dret de la petita pagesia a vendre directament els seus productes a la ciutat, i que sigui contemplat com part de la seva activitat agrícola. També han demanat que qualsevol normativa de l’Ajuntament que impliqui la venda directa es dugui a terme reconeixent aquest dret i que s’accepti la capacitat dels propis pagesos d’articular-se per crear mercats de pagès. Finalment, els convocants també han demanat l’aixecament de les suspensions dels mercats de pagès de Vallcarca i Sant Antoni i que es contempli l’Assemblea Pagesa i Ciutadana Metropolitana com un aliat per assolir un sistema alimentari més just, sostenible, resilient i viable a la ciutat de Barcelona.

En aquest sentit, l’APiCM ha convidat l’Ajuntament a emmirallar-se amb el cas d’Iàlia on existeixen lleis de suport a l’agricultura familiar que inclou la venda directa com a activitat dels pagesos i ramaders. Això ha fet que a Itàlia hi hagi més de 1.200 mercats de pagès, que conviuen amb el comerç i altres mercats de cada municipi.

La venda directa com a via de supervivència de la pagesia agroecològica

L’APiCM representa petits projectes agroecològics del territori català, així com entitats i col·lectius que treballen per la sobirania alimentària, l’agroecologia i un model alimentari sostenible, just i viable. En aquest sentit, tant l’APiCM com la Coordinadora de Mercats de Pagès recorden que els mercats de pagès esdevenen una peça fonamental per al compliment de l’Estratègia d’Alimentació Sostenible de Barcelona i el Pacte de Milà d’Alimentació Sostenible del qual la capital catalana en forma part.

D’altra banda, l’APiCM també recorda que l’habilitació d’espais de venda directa són cabdals per a la supervivència de la petita pagesia agroecològica del territori, que “cuida la terra, l’aigua i l’aire”, en contraposició al model alimentari industrial global, que és el responsable del 30% de les emissions d’efecte hivernacle d’arreu del món i del 73% de la desforestació tropical del planeta, segons les Nacions Unides.

Per a l’APiCM la sostenibilitat del sistema alimentari català i la supervivència de la petita pagesia passen per donar suport als projectes agroecològics existents al territori, que aposten pel cultiu de temporada, diversificat, ecològic i arrelat al territori. D’altra banda, lamenten les traves de l’Ajuntament de Barcelona en un context on tres de cada quatre aliments passen per 5 empreses de distribució, condemnant la pagesia a la precarietat i la petita pagesia a la desaparició.