Antimilitarisme

A l’Estat espanyol, la petjada de carboni d'un militar és sis vegades més alta que la d'un ciutadà. La d’un treballador de la indústria militar és set vegades superior.

Les diferents Conferències de les Parts sobre el canvi climàtic (COP) no han estat capaces d'incloure l'àmbit militar a l'obligatorietat de reducció d'emissions GEH atesa la negativa dels estats a fer-ho. La COP de París (2015) va aconsellar als estats la voluntarietat de proporcionar aquesta informació deixant a discreció de cada país fer-ho. L'Estat espanyol no n'és una excepció, i malgrat que no facilita cap informació de les emissions GEH de les Forces Armades (FAS), l'estudi del 2021 “Under the Radar. The Carbon Footprint of Europe's Military Sectors”, de l'Esquerra del Parlament Europeu, redactat per dos experts reconeguts, Stuart Parkinson i Linney Cottrell, analitza les emissions de carboni del sector militar (forces armades i indústries militars) d'alguns dels països membres de la Unió Europea: França, Alemanya, Itàlia, Holanda, Polònia i Espanya. A partir d'aquesta investigació s'ha estimat que les emissions de les FAS espanyoles van assolir el 2019 les 1.900.000 tCO2e, que representen una mitjana de 23,8 tCO2e per cada militar espanyol. Si s'actualitzessin aquestes dades aplicant l'evolució de la despesa militar espanyola entre el 2019 i el 2023, amb un augment del 45%, les emissions totals de les FAS espanyoles el 2023 serien 4.048.707 tCO2e, que representarien 34,69 tCO2e per militar.



Pel que fa a la indústria militar espanyola, tampoc no es disposa de les emissions del conjunt de les empreses subministradores de material de defensa i altres productes a les FAS. D’aquestes empreses, unes 400 segons el Ministeri de Defensa, només 9 informen de les seves emissions i empremta de carboni: l'empresa pública Navantia de drassanes navals militars (la part militar de Navantia va emetre 567.899 tones de diòxid de carboni el 2023, cosa que representa 131,57 tCO2e per empleat de la seva secció militar); la indústria d'enginyeria electrònica Indra (1.724 tCO2e el 2023; 54,05 tCO2e per empleat); Sener (132.808 tCO2e; 61,7 tCO2e per empleat) i GMV (3.654 tCO2e; 26,4 tCO2e per treballador), totes dues també del subsector de l'enginyeria; Thales España, transnacional de l'àmbit de l'electrònica i l'enginyeria industrial (18.722 tCO2e; 53,4 tCO2e per empleat); Aernnova Aerospace fabricant de components per al sector aeronàutic (7.495 tCO2e; 24,3 tCO2e per treballador); Industria de Turbo Propulsores (ITP Aero), fabricant de motors per a avions militars (1.548 tCO2e; 2,69 tCO2e per empleat); Expal/Rheinmetall, fabricant d'explosius i municions de diferents calibres (només hi ha dades del 2022 i sense comptabilitzar les emissions d'abast 3: 2.135 tCO2e; 3,09 tCO2e per treballador). I la més important de totes elles, l'aeronàutica Airbus Espanya, que agrupa quatre empreses (Airbus Defence and Space, Airbus Military, Airbus Helicopters i Airbus Secure Communications), que no informen de la seva empremta de carboni, però sí la seva empresa matriu amb seu a França, amb la qual cosa s'ha aplicat la proporció de la producció militar a l’Estat espanyol. Segons aquest càlcul, Airbus Defence and Space i Airbus Helicopters el 2023 van emetre a l'atmosfera 231.502 tCO2e, de les quals un 85% són en producció militar que suposen 196.776 tCO2e i representen 25,6 tCO2e per empleat.



Nou de les més importants indústries militars espanyoles analitzades van emetre un total de 921.048 tCO2e l'any 2022, una mitjana de 59,35 tCO2e per empleat. A partir d'aquesta dada i la producció de les empreses militars restants, l'informe fa una estimació especulativa del que podria representar el total de les emissions de tot el sector industrial militar a l’Estat espanyol: 1.096.047 tCO2e que, dividit pels 25.515 empleats que té aquest sector, significaria 42,95 tCO2e per treballador.



L'informe fa algunes comparatives per situar la dimensió d'aquestes emissions militars:



El total de les emissions militars espanyoles del 2019 va ser de 2,79 milions de tCO2e, l'equivalent al 78% de les emissions de la ciutat de Barcelona (3,6 milions de tCO2e) i el triple de les emissions de tot el transport rodat de la ciutat, que van ser de 935.574 tCO2e.

(3,6 milions de tCO2e) i el triple de les emissions de tot el transport rodat de la ciutat, que van ser de 935.574 tCO2e. El 2023, van ser de 4,97 milions de tCO2e el 2023, l'equivalent a la contaminació que emeten 2,9 milions d'automòbils.

El 2023 cada ciutadà espanyol hauria emès a l'atmosfera una mitjana de 5,72 tCO2e, mentre que cada militar espanyol emetria sis vegades més (34,7 tCO2e) i cada empleat de les grans indústries militars 10,3 vegades més (59,3 tCO2e).

Les emissions de tCO2e del Departament de Defensa dels Estats Units es van estimar en 59 milions de tones i les associades a la producció d'armament en 153 milions de tones, així l'activitat militar dels Estats Units va ser la responsable de l'emissió de 212 milions de tCO2e durant l'any 2017, superiors al total de països com Bèlgica i Portugal i convertint-lo en l'emissor institucional més gran del món.

es van estimar en 59 milions de tones i les associades a la producció d'armament en 153 milions de tones, així l'activitat militar dels Estats Units va ser la responsable de l'emissió de 212 milions de tCO2e durant l'any 2017, superiors al total de països com Bèlgica i Portugal i convertint-lo en Les emissions de l'aviació civil mundial representen el 2% de totes les emissions GEH, mentre que les militars són entre el 4 i el 8% del total.

Un automòbil consumeix entre 4 i 6 litres per 100 km, mentre que l’avió militar EF-2000 Eurofighter consumeix entre 600 i 1.100 vegades més (entre 2.300 i 7.000 litres de querosè per hora de vol).



"Les estimacions de les emissions GEH de la indústria militar i les Forces Armades espanyoles que aquest informe presenta van acompanyades d'una demanda de transparència i control a les emissions del sector, entenent que, pel seu rol essencial en la crisi climàtica, han de ser igualment sotmeses a escrutini, tal com exigim des de la campanya Descarbonizar Es Desmilitarizar", conclou Pere Ortega, investigador del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i autor de l’informe.