Habitatge

Pirineu Viu crida a una mobilització massiva per “abaixar els lloguers”

Pirineu viu convoca per demà una manifestació a la Seu d’Urgell per un habitatge digne al Pirineu. “La gent jove ha de marxar, els treballadors andorrans han de marxar a viure a la Seu, metgesses i mestres estan renunciant a places perquè no troben un lloc on viure” i que per això cal “una manifestació massiva, plural i combativa” exposa, Arnau Corberó, portaveu del moviment.

La manifestació començarà a les 18h a la font del passeig Joan Brudieu de la capital de l’Alt Urgell. La jornada que durarà tot el dia, comptarà amb diversos actes de caràcter familiar i xerrades i finalitzarà amb una programació de concerts al pavelló municipal. “S’ha escollit el divendres del pont de la Puríssima perquè marca l’inici de la temporada turística hivernal i perquè serveix per commemorar la manifestació històrica per l’habitatge que es va produir fa un any a Andorra”.

Els organitzadors mostren satisfacció de que la manifestació hagi estat convocada per més de 40 organitzacions pirinenques de diversa índole. A més a més, consideren significatiu que “mentre els governs ens voldrien dividits, s’han trobat treballadors de banda i banda de la frontera units per dir que prou, que no podem seguir així”.

Des de Pirineu Viu exposen que “el jovent cada cop té més dificultats per poder viure al Pirineu a causa de la feina precària, lligada al sector turístic, i l’augment del preu de l’habitatge.” A més a més, denuncien que no només afecta al jovent, sinó que cada cop més persones “d’Andorra ha d’anar a la Seu, treballadores de Cerdanya expulsades cap al Berguedà, del Pallars Sobirà al Jussà, expulsions constants a la Vall d’Aran...”.

Per revertir la situació apunten que cal una diversificació de l’economia per generar feina estable i de qualitat, perquè “posar tots els ous a la cistella del turisme, és perillós”. A més reivindiquen que s’ha de garantir habitatge digne i que per això “ha de quedar fora del mercat”. Pel que fa l’habitatge reivindiquen tres mesures urgents:

1. Regulació del preu dels lloguers

2. Limitació, control i limitació de pisos turístics

3. Aturada immediata de tots els desnonaments

La manifestació compta amb el suport de grans organitzacions del món de la cultura, col·lectius ecologistes, feministes, laborals, sindicats d’habitatge, la coordinadora d’habitatge digne d’Andorra, casals i ateneus, del Pirineu. A més a més Unió de Pagesos, el Sindicat de Llogateres i l’Assemblea Catalana per la Transició ecosocial, criden a “convertir la manifestació del Pirineu en una mobilització de país”.