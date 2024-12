Les hortes, la cultura comunitària i el parc Jordi Vilamitjana guanyen el Primer premi del FotoGüell de Girona

Al voltant de vuitanta persones van assistir dijous al lliurament de premis de la tercera edició del FotoGüell a la Marfà de Girona.

El barri, un bé comú! Aquest va ser el fil conductor del lliurament de premis de la tercera edició del concurs FotoGüell, el concurs que visibilitza els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert de Girona. L’Espai Marfà va acollir prop de vuitanta persones en un acte que va arrencar amb l’actuació de La Corral Rural de Cabanelles, i va estar dinamitzat pels artistes Elena Romero i Albert Benito.

El primer premi en la categoria Millor Tècnica es va lliurar al fotògraf i artista Luís Camargo per una foto de l’aniversari de La Volta de Sant Narcís. El primer guardó a Millor idea de Bé comú es va lliurar a una fotografia de les hortes de Santa Eugènia que parla del relleu generacional, una imatge que a més destaca per la mirada de l’autora, Karen Lema, una jove de disset anys. I el primer Premi segons vot popular va ser destinat a una fotografia del parc Jordi Vilamitjana capturada per Alba Bueno, un espai en risc per un projecte urbanístic que ha desencadenat el malestar de bona part dels veïns de Can Gibert.

Els guanyadors dels primers premis del concurs van rebre tres lots de productes i serveis de comerços que han col·laborat al FotoGüell. També van quedar com a fotos finalistes una imatge del riu Güell, una fotografia d’un hollyfest a l’escola Montfalgars, una altra imatge de les hortes, i una fotografia dels murals del MonArt. El jurat, format pel fotògraf Carles Palacio, el guanyador de la passada edició del concurs, Joan Barfull, i la coordinadora d’Economia del Bé Comú Girona, Susana Mota, van escollir les imatges per la diversitat de mirades que retraten diferents experiències que donen vida als barris. Aquest any, s'han presentat 77 fotos al concurs.

Al llarg de la tarda, els assistents van veure exposades les fotografies finalistes de les passades edicions del concurs, i van poder escriure en un mural què representa per a ells el barri com a part d’una campanya que exposa diferents frases de veïns i veïnes de la zona. L'acte va finalitzar amb un pica-pica a càrrec del projecte Cuina Comunitària impulsat des de la Comunalitat.