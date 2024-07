Discriminació lingüística

Una doctora es nega a visitar un pacient a Palma per no parlar en castellà

Paral·lelament dBalears recull d'un altre cas de discriminació lingüística a un restaurant de Cala Rajada: «'¡A mi háblame en español! ¡No hablo mallorquín!'»

Una doctora de la Clínica Rotger de Palma es negà a atendre un pacient per no parlar en castellà. L'afectat presentà la pertinent queixa al centre privat i ha rebut l'empara del servei de queixes de Plataforma per la Llengua.Per a Plataforma per la Llengua, és una mostra més de la necessitat de posar en marxa, com més aviat millor, la campanya conjunta de divulgació dels drets lingüístics de pacients i sanitaris que ara fa una setmana l'entitat va acordar amb la presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens. En aquest sentit, l'entitat ha sol·licitat reunir-se amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) per tal de concretar els termes de la campanya i posar fil a l'agulla abans que no hi hagi més persones discriminades per no poder expressar-se en català.

La denúncia en qüestió es produí el passat 15 de març al servei d'Urgències de la Clínica Rotger. El pacient primer va ser desatès per la doctora pel fet de parlar en català i, després, convidat a "esperar mitja hora" si volia que algun professional el pogués atendre en català L'afectat es queixà i demanà que almanco alguna persona bilingüe pogués fer d'intermediària amb la doctora. Finalment i després de molt esperar, va aconseguir ser atès per un metge i una infermera. Aquesta va fer "la traducció instantània i innecessària" al metge, el qual, en paraules del pacient, "entenia perfectament tot el que li deia en català, i jo entenia perfectament el que em contestava en castellà".

La resposta escrita de la Clínica Rotger a la queixa interposada pel pacient deixa clara la discriminació. Per una banda, el gerent manifesta "el profund respecte i estimació" del centre "per tots els pacients i les seves llengües", i afirma que "promociona" que la majoria del personal domini i s'expressi en català. Tot i això, per l'altra, la Clínica Rotger invoca una sentència del Tribunal Constitucional que limita "el dret a ser atès en la llengua cooficial a les relacions entre els poders públics i els ciutadans, però no a les relacions entre particulars".

La resposta de la Clínica Rotger obvia tots els drets lingüístics del pacient que van ser vulnerats

Aquesta resposta obvia tots els drets lingüístics que són vulnerats en aquest cas. Infringeix l'Estatut d'autonomia i la Llei de normalització lingüística, a més de la normativa internacional, que deixa clar que ningú no pot ser discriminat per raó de llengua, però també la mateixa Llei de salut, que protegeix el dret dels pacients "a rebre informació en la forma més idònia per a la seva comprensió i en una de les llengües oficials a la comunitat autònoma". L'esmentada llei recorda també l'obligació dels centres a oferir tota l'explicació escrita en català i a tenir les "condicions" per oferir-la també verbalment, si el pacient així ho demana.

Un veí de Cala Rajada (Capdepera) ha fet arribar a dBalears una discriminació per raó de llengua a un restaurant situat a primera línia de mar devora el moll. El denunciant, qui no ha volgut fer públic el nom del restaurant, assenyala que es tracta d'una discriminació mantenguda en el temps, «diverses vegades al llarg dels anys».