La llengua al País Valencià

Pals a la roda pel català a l'escola i als mitjans de comunicació públics al País Valencià

Concentracions a les principals poblacions del Sud de la Sènia per a protestar contra la reforma educativa i demanar la dimissió del conseller José Antonio Rovira. Paral·lelament la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha anunciat que hi haurà noves mobilitzacions. ACPV i Compromís han manifestat que portaran les lleis a les institucions europees per aturar-les. També s'han manifestat en contra la contra la CUP. Escola Valenciana i la Plataforma per la Llengua entre altres entitats