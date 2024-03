Publicitat autonòmica

Han fet servir la metàfora d'un tren per a dir que el país va endavant. No sé si els ideòlegs de l'anunci han agafat un tren en sa punyetera vida, però el cas és que a les imatges inicials es veu un xic traent lo cos per la porta d'un comboi aturat que mos diu: "Nosaltres tenim clara la nostra destinació. Estem en marxa i avancem a tota velocitat. Puja!" Aleshores comença tot un recorregut a velocitat accelerada, vist des de la cabina del maquinista. A cada punt apareixen tot de titulars que realcen la bona gestió feta pel govern i darrere cada bloc de frases s'hi afegix un "Endavant!". A saber: un país per viure millor, una economia més forta que mai, una llengua que creix... De debò que costa saber en quin món viuen.

Una bona campanya publicitària pot encimbellar un producte o acabar d'afonar-lo. Exalçar-ne les bondats és legítim, però exagerar-ne les dades o falsejar-les acaba generant l'efecte contrari i el consumidor hi desconfia o, directament, s'enfada o se'n riu. La propaganda ha format part de la política des de sempre, però com que gat escaldat amb aigua tèbia en té prou, hi ha campanyes que es veuen vindre d'una hora lluny: són més per a encolomar-te alguna cosa insegura i que grinyola que no pas per a explicar actuacions encertades. Això és lo que li passa al darrer anunci que ha llançat la Generalitat de Catalunya. "No ens atura res", s'hi diu en un altre moment. No, si no cal. Vatros mateixos ja esteu posant lo fre de mà.

Imaginem que la campanya ha estat impulsada per la flamant viceconselleria d'Estratègia i Comunicació, que per a això va ser creada: per a vendre-mos la idea (per no dir la moto) d'una manera més convincent. A més, davant la incomprensió i estupefacció de molta gent amb la qui he parlat i de diversos altres que he vist que ho expressen a les xarxes, segur que diran que som natros los que no hem entès lo missatge —com acostuma a passar— i no pas ells los que no estan fent bé la seua faena. En lloc d'enfortir les estructures d'Estat o de millorar les decisions de país, intenten camuflar errades i buits oferint una imatge de creixement i de control que no és real. Ep! I no és que s'estiga fent tot malament des de Palau, però si el que em vens és gairebé de color de rosa, doncs com a mínim fa sospitar i perds credibilitat.

A part de la dubtosa veracitat d'algunes de les afirmacions de l'anunci, usar el símil d'un tren per a visualitzar que el país va més ràpid i més lluny... Precisament lo tren com a sinònim d'eficiència? De debò? Amb avaries, retards i problemes constants? Sembla una paròdia. Mos diran que al principi de l'espot, quan surt una xica que diu que hi ha qui sempre va en retard i circula per vies mortes (retallades, mínima inversió, crispació), lo tren que s'hi veu és de Rodalies i que quan apareix lo noi abans esmentat, que exposa tot de fites assolides o a punt d'assolir, és un Ferrocarril de la Generalitat (FGC). Ja, hòmens, però això no és això, que una mentida dita cent vegades no sempre acaba sent veritat i la metàfora és molt desafortunada.

Ja quan la broma dels recents JJ.OO. d'hivern al Pirineu o el transvasament de l'Ebre proposat a principis dels 2000, la Generalitat mos va voler convèncer que era una idea brillant i va encarregar anuncis ben cars, a teles i diaris, també pagats per tots los catalans. Ara, a més, alguns dels aspectes que s'esmenten a este anunci del tren, depenen d'uns pressupostos encara no aprovats i més aviat sembla un xantatge o cortina de fum perquè tiren endavant. Com volent dir: si no m'ho aproveu, mireu tot lo que mos perdrem. Però, ai xiquets, del Hard Rock o de la pagesia no n'hi ha ni rastre, a n'este vídeo promocional. Una Catalunya que sap on va, on cap tothom. Sempre endavant!, acaben dient los publicistes. Com ha expressat l'usuari Melcior Comes a tuiter: "Volíem fer una república i hem fet un anunci dient que l'autonomia és fantàstica".