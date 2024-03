Rússia

Milers de persones assisteixen a l'enterrament d'Alexei Navalny desafiant a Vladimir Putin

Les restes d'Alexei Navalny han estat enterrades aquest divendres en un cementiri de Moscou després d'una breu cerimònia religiosa en memòria seva a una església de la capital russa.

Milers de persones s'han concentrat davant del cementiri de Borissovskoye, a l'altra banda del riu Moskva, per retre el darrer homenatge a l'opositor del president rus Vladimir Putin, dues setmanes després de la "seva sobtada mort als 47 anys", en una colònia penal. a l'Àrtic rus.

Tot i que totes les reunions estaven prohibides pel Kremlin, milers de persones han assistit aquest divendres al funeral d'Alexei Navalny, cridant "Navalny! Navalny! Navalny". Entre aquesta multitud hi havia els ambaixadors de França i Alemanya, amb un gest contundent dels diplomàtics occidentals mentre els partidaris de l'oponent de Putin s'havien compromès a retransmetre en directe els homenatges previstos per divendres a través de les xarxes socials.

La seva dona Yulia Navalnaïa, a l'exili, li va retre homenatge a la xarxa social X poc després del seu enterrament, agraint-li "26 anys de felicitat absoluta". "Sí, fins i tot aquests darrers tres anys de felicitat. Per l'amor, per donar-me suport sempre, per fer-me riure fins i tot des de la presó, pel fet que sempre has pensat en mi ", ha manifestat. "No sé com viure sense tu, però faré tot el possible perquè estiguis content i orgullós de mi allà dalt. No sé si ho podré fer, però ho intentaré", també escrit ha dit.