#WorldAgainstRacism

Manifestació contra el racisme i el feixisme a Barcelona

També hi ha convocada una concentració dilluns a les 18.30h a la seu de la Unió Europea a Barcelona(Passeig de Gràcia 90): "Pel dret a migrar Contra el Pacte Europeu de Migracions i Asil".

Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR) ha convocat una manifestació a Barcelona aquest dissabte 16 de març a les 17h amb motiu de la jornada de l’ONU per l’eliminació de la discriminació racial, dins el marc de la crida internacional de #WorldAgainstRacism i sota el lema “Unim-nos per un món sense el racisme ni el feixisme”.

La marxa està prevista per començar a les 17:00h a la Pl. Universitat, Barcelona i recorrerà els carrers Joaquim Costa - D’En Roig - Hospital - Rambla del Raval – Av. Drassanes, fins Jardins de les Voltes d'en Cirés, on tindrà lloc l’acte de tancament. Remarquen també que "El racisme és estructural; eliminar-lo depén de tota la societat"

Com apunta la UCFR, la mobilització es convoca també "En el context de conflictes bèl·lics, col·lapse climàtic, crisi econòmica creixent… els governs estan intensificant tot tipus de racismes per dividir i vèncer, per intentar desviar l’oposició a les seves polítiques. Les guerres i el racisme van de la mà, com queda palès en el bombardeig que el govern ultradretà israelià duu a terme contra Gaza. Aquest atac —on fins i tot la Cort Internacional de Justícia de l’ONU veu indicis de genocidi— es basa en la deshumanització racista de les persones palestines. No és per res que l’extrema dreta internacional —VOX inclòs— doni ple suport a la massacre".

Remarca també que "Urgeix combatre la islamofòbia i la judeofòbia, dues formes de racisme que estan creixent arran del conflicte. De fet, pugen totes les formes de racisme, incloent la negrefòbia, la sinofòbia —racisme contra els pobles del sud-est asiàtic— i l’antigitanisme o romafòbia. Cal fer menció especial de les campanyes de propaganda racista que intenten fer de les persones refugiades i migrades el boc expiatori". Afegint que, "la ultradreta és un problema mundial, com hem vist amb l’elecció de Javier Milei a l’Argentina, la promoció de la “teoria de la gran substitució” d’inspiració nazi per part del president tunisià, Kaïs Saied… Dins Europa, serà encara més important combatre l’amenaça ultra a les eleccions europees d’aquest juny".

Pels organitzadors de la marxa, "En aquests moments, en que Europa vol seguir vulnerant els drets de les persones migrades i seguir lucrant amb el negoci de l’externalització de fronteres i la venda d’armes, de l’espoli dels recursos del sud global i dels falsos acords de cooperació en matèria migratòria, que amaguen més militarització de les fronteres i tot tipus d’impediments a la mobilitat humana; davant tot això, nosaltres diem NO al Pacte Europeu de Migració i Asil!"

Recorda, que durant el 2022, 584 persones van ser ateses per SOS Racisme a Catalunya, en el seu Servei d’Atenció i Denúncia; i durant l’any 2023 han estat moltes més, tant de situacions ateses com de casos assumits. Per això, és hora de mobilitzar-nos: nosaltres som la majoria, nosaltres som més. Hem de lluitar plegats i plegades contra el racisme, el feixisme i tota mena de discursos d’odi.