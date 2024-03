Política institucional

La CUP no donarà suport als pressupostos

La formació acusa a Esquerra Republicana de “viure de les engrunes del PSC”

Després de més de dos mesos de converses pels pressupostos de la Generalitat avui la CUP-NCG s’ha tornat a reunir amb el govern al Palau de la Generalitat. Els cupaires els hi han traslladat la seva “decepció” davant el pacte amb els socialistes i han tancat la porta a arribar a un acord pels pressupostos d’enguany. L’encarregada d’explicar-ho ha estat la diputada Mar Ampurdanès qui ha liderat les converses al costat del diputat Xavier Pellicer. “Estem decebuts perquè Esquerra ha triat el camí fàcil renunciant aquelles polítiques d’esquerres i independentistes que necessita el país”, ha dit Ampurdanès a la sortida de la reunió. Qui també ha afegit que la formació anticapitalista “no veu marge d’entesa” amb un govern que assegura “viu de les engrunes del PSC”.



Els cupaires han explicat les diverses consideracions que han plantejat al govern en aquesta trobada. En primer lloc, el seu rebuig sobre l’acord amb els socialistes perquè diuen els condueix a uns pressupostos que asseguren “perpetuen un model de país fracassat” per això els han demanat que el trenquin: “Cal que estripin l’acord, no perquè la CUP segueixi a la seva taula sinó perquè és un acord tacat de negacionisme climàtic i de precarietat” ha dit Ampurdanès. Davant aquesta realitat, han explicat que constaten que la legislatura s’ha llençat per la borda i que preveuen un any “de gestió i clientelisme”: “Constatem que Esquerra no té voluntat ni disposició de confrontar el PSC i posa la pressió a aquelles forces d’esquerres que li plantegen un altre model de país”, ha sentenciat la diputada.

Per tot plegat, els independentistes han constatat aquesta manca d’acord i han assegurat que traslladaran el resultat d’aquestes converses a la seva militància. A qui també li plantejaran la necessitat de presentar una esmena a la totalitat als pressupostos. Aquest debat es durà a terme els propers dies amb els òrgans corresponents de l’organització on hi ha representants de la militància.