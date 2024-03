L'STEI Intersindical denuncia la passivitat del Consell Insular de Menorca i dels sindicats presents a la Mesa de Negociació

El col·lectiu de Bombers no se sent escoltat ni representat, i afirma que aquesta situació afecta la qualitat d’un servei essencial com és el de bombers

La secció sindical de l’STEI al Consell de Menorca denuncia la passivitat del Consell Insular de Menorca i dels dos sindicats, UGT i CCOO, en relació amb diverses qüestions que afecten de manera urgent el personal que integra el Servei de Bombers, on l’STEI té la majoria d’afiliació, i que en darrera instància afecten també la qualitat del servei que aquest servei ofereix a la ciutadania. Fa unes setmanes ja es va fer públic que el col·lectiu no se sent escoltat ni representat, tot i que ha demanat un espai de negociació col·lectiva per poder resoldre la gran quantitat de qüestions i particularitats que implica el Servei de Bombers. A hores d’ara, l’Administració ha respost amb el silenci més absolut.

Concretament, dues de les qüestions més urgents són la consolidació de la plantilla, que actualment torna a tenir un 50 % de personal interí (les directrius europees obliguen l'Administració pública a tenir un interinatge no superior al 8 % del total de personal); i l'actualització de classificació de les categories del Servei de Bombers, d'acord amb la normativa que estableix un termini que acaba de manera imminent .

Quan falten menys de quatre mesos perquè comencin a extingir-se contractes de bombers interins a causa de la normativa vigent, no sabem encara quines bases específiques regiran el procediment de l'oferta pública de places que s'han d'ofertar. S’ha de tenir en compte que, un cop extingit el contracte, la plaça desapareixerà i no podrà ser ocupada per un altre bomber/a, la qual cosa provocarà una disminució significativa d’efectius. I no només això, sinó que tenim constància que no es tenen en compte les característiques peculiars del personal que treballa a hores d'ara al Servei, ni tampoc el criteri del cap insular, que és qui té els coneixements tècnics sobre les particularitats de l'ofici de bomber.

La secció sindical de l’STEI al Consell de Menorca ha sol·licitat repetidament poder participar en els assumptes específics del sector de bombers, ha detectat irregularitats i ha aportat propostes per a la seva resolució.

El col·lectiu de bombers de l’STEI reclama que la corporació escolti les reclamacions del col·lectiu i es deixi assessorar en la part tècnica.