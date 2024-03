Els territoris no tenen llengua

És habitual sentir a dir, com si s’hagués fet una gran descoberta, com si fos una revelació davant de la qual només restaria dir 'amén', que “els territoris no tenen llengua, ni tampoc, en conseqüència, drets lingüístics, sinó que serien les persones les que en tindrien”, i que, per tant, nocions com la de “llengua pròpia” serien fal·laces i no se’n desprendria res (sobretot no se’n desprendrien conseqüències d’ordre ètic i menys encara potencials prescripcions legals). Pretendre, en base a idees com ara que “el català seria la llengua de Catalunya”, que tothom qui volgués instal·lar-s’hi adquiriria un obligació amb la seua llengua, serà només un equívoc que ara quedaria aclarit. I tanmateix és ben bé a l’inrevés: la fal·làcia la cometen els qui raonen en els termes descrits, i ho fan perquè agafen una metonímia (el territori ―Catalunya―, emprat per a referir-se a la seua gent, és a dir a la comunitat històrica que l’habita i el dota d’especificitat) com si fos una afirmació literal, i pretenen que aquells que parlen de “llengua pròpia” no pensen en les persones sinó en un espai o un concepte abstracte, quan pròpiament la referència que tindrien en ment seria la comunitat catalanoparlant (de persones catalanoparlants), una comunitat històrica territorialitzada que, per això mateix, pot identificar-se metafòricament amb el territori (en el si del qual és titular de drets), de la mateixa manera que parlem de l’amanida que precedeix el tall com del “primer plat”, quan tothom sap que, pròpiament, l’amanida seria allò que hi hauria en el plat, i no el plat mateix. En atribuir als qui parlen de “llengua pròpia” la creença que serien els espais geogràfics els qui tindrien llengua, els qui fan tal acusació raonen 'ad logicam', és a dir, atribuint-los unes intencions que ni tenen ni pretenen, i atacant tot seguit aquestes intencions que, en realitat, només són (un home de palla) al seu cap. No és un diàleg, és un monòleg en què els mateixos polemistes creen l’error i el resolen, en un procés que, és clar, no pot fallar-los, però que només convenç els convençuts, encara que pot desorientar fàcilment els menys crítics (és a dir, la majoria; heus aquí el perill dels sofismes).

En qualsevol cas, l’ocurrència s’esgrimeix amb una voluntat clara: negar-li tota legitimitat a les polítiques lingüístiques que prioritzarien el català en el seu mateix domini lingüístic històric, és a dir, l’àmbit territorial en què s’ha format i s’ha acabat desenvolupat històricament la comunitat catalanoparlant, adduint que, si hi hagués drets lingüístics, aquest serien estrictament personals. D’aquesta manera es barraria la porta a tota mesura que pretengués garantir la justícia en base al principi de territorialitat (plenament pertinent, no perquè el territoris parlin, sinó perquè les comunitats de parlants tenen història i territori) i s’aconseguiria de reduir els catalanoparlants a un seguit d’individus dispersos enmig d’un oceà castellanòfon (francòfon al nord) on restarien indefensos. L’encanteri del sofisma, però, s’esvaeix fàcilment amb una sola paraula màgica: 'col·lectivitat'. Efectivament, substituïm “territori” per “col·lectivitat” i de cop veurem que, quan parlem de la “llengua pròpia de Catalunya” allò a què ens referim és a la llengua de les persones que formen la col·lectivitat ―certament territorialitzada, repetim-ho― dels catalanoparlants, que és aquella en què viu el català o, si és vol, més pròpiament: aquella en què la identitat lingüística dels subjectes (que és una dimensió de la seua identitat personal) es basteix al voltat de la llengua catalana. És veritat, els drets són de les persones, sempre. Sols que unes vegades són drets personals de caràcter individual i uns altres ho són de caràcter col·lectiu, perquè només emergeixen en comunitat. Tot aclarit.

Paradoxalment, els polemistes que creuen detectar la creença en territoris dotats de llengua i de drets en les pretensions dels altres, no s’estan d’escudar-se en consideracions territorials, sovint disfressades de legalitat neutral (i totèmica) per legitimar imposicions lingüístiques sobre grups diferents del seu: el castellà seria l'espanyol i, aleshores la llengua d'Espanya, ara sí, territori amb llengua pròpia i erigit en font de deures, que exigiria sacrificis a les comunitats històriques no castellanoparlants (és a dir a les persones que les integren) i a les persones immigrants amb una llengua inicial diferent de la castellana. Per contra, els castellanoparlants hi gaudirien de plens drets territorials.

I és que hi hauria uns territoris més territorials que uns altres.