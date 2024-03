Eleccions europees? Abstenció catalana!

Si vols que el català sigui idioma oficial a la Unió Europea, has de ser un Estat; si desitges obtenir i cobrar els fons Next Generation que et calen, sense intermediaris gens fiables, per a posar al dia el país, també has de ser un Estat; i si aspires a poder decidir i a poder gestionar la quota d’immigració que t’arriba de tot arreu a casa i acollir-la, integrar-la i estimar-la com cal, has d’esdevenir, tant sí com no, un Estat. No et deixis enredar més, doncs. Qualsevol altra estratègia per aconseguir aquests objectius legítims és pura farsa autonomista, inútil del tot si no és per excitar el victimisme dels teus hipotètics electors i amagar la teva impotència política, que, això sí, et permetrà de viure molt ben pagat a les administracions espanyoles tant se val si són els ajuntaments de municipis catalans i, tanmateix, espanyols al cap i a la fi, o els consells comarcals d’una comunitat autònoma devaluada, o les diputacions provincials finançades gràcies a l’espoliació fiscal, o la Generalitat, és a dir, la gestoria presidida per un virrei sotmès.

De fet, també és autonomisme del pitjor l’amnistia i acatar tot el que calgui acatar per a fer-se perdonar per l’amo; la taula de diàleg del bla, bla, bla per a xerrar i no aclarir re de re; fer Pedro Sánchez president esperant ves a saber què del poli bo de la política espanyola i compartir l’antifeixisme amb els neofalangistes del PSC-PSOE, que amaguen el seu absolutisme patriòtic sota una lleu pàtina socialdemòcrata i que s’emprenyen i et truquen per amenaçar-te amb paraules gruixudes si els recordes que, temps enrere, defensaven el dret a l’autodeterminació de la nació catalana però ara són còmplices del 155è abús de poder: "La vertadera i sòlida noblesa naix de la virtut. I és una gran niciesa gloriar-se de procedir d'uns pares bons quan hom és un malvat i embruta amb la seua turpitud la puresa del seu llinatge", afirma el nostre gran humanista Joan Lluís Vives, a la 'Introductio ad sapientiam'; o entendre’t amb els comunistes, disfressats de xais ecologistes, de Sumar, Comuns, Podem i tota l’espanyolíssima esquerra.

Com que el govern d’Espanya ja ha anunciat als súbdits de la catalana reserva que el 9 de juny d'enguany hi haurà les eleccions vinents al Parlament d'Europa, ja tinc, doncs, una bona manera de celebrar el meu 62è aniversari, que s’esdevindrà precisament el mateix dia, vet aquí: abstenint-me de votar-hi. Cap dels partits polítics catalans mereix el vot dels independentistes de debò. És a dir, dels qui vam votar sí i vam guanyar també la independència de Catalunya en aquell referèndum vinculant d’autodeterminació del Primer d’Octubre i que no el volem oblidar ni el volem tornar a fer perquè ja n’hi ha prou. Tot i que els venuts de Junts per Catalunya, ERC i la CUP s’esforcen a esborrar-lo de la memòria històrica d’aquesta nació traïda, no se’n sortiran, però t’insultaran mentrestant.

Sabem, per l’últim estratagema del savi tractat 'L’art de tenir sempre raó' del filòsof Arthur Schopenhauer, que, quan una persona no té els arguments necessaris per tal de defensar la seua posició, passa de l’objectiu de l’escomesa (atès que la veu perduda) al contendent i n’ataca la seva persona d’alguna manera per tal de ferir-ne l’autoestima, 'ad hominem'. Ens insulten, ens menyspreen, ens amenacen, ens censuren i ens titllen d’il·lusos perquè no ens empassem les seves mentides podrides. Però també en sabem la contra-regla corresponent gràcies a un altre filòsof, Aristòtil, que la formula a l’últim capítol dels Tòpics: no discutir-hi, sinó exposar a l’opinió pública com d’absurdes arriben a ser les propostes que ens fan, mil i una excuses per a no fer la independència aplicant el mandat del Primer d’Octubre mitjançant la majoria absoluta suposadament independentista al Parlament de Catalunya.

Més enllà del ploriqueig eixorc i esterilitzador de tants intel·lectuals a sou del poder autonòmic insuls i de tants polítics que s’han avingut a formar part del poder il·lusori d’un autogovern titella, hi ha la veritat dels fets i la nostra voluntat de ser fidels a la nació. L'home és un llop per a l'home, com va deixar escrit el pensador anglès Thomas Hobbes, que ja va saber observar, a 'De cive', que un dels plaers de l’existència rau en el fet de tenir algú en comparació amb el qual podem tenir un alt concepte de nosaltres mateixos. L’autoestima dels independentistes de debò, contra els possibilistes covards, els col·laboracionistes hipòcrites i els pragmàtics tramposos (descripcions que es basen en evidències provades i, doncs, no són pas ofenses), consisteix a estimar la veritat per damunt de tot, a fer-la valdre i a posar-la a l’abast de l’opinió pública de manera convincent a fi d’actuar de forma coherent. Tanmateix, a les democràcies representatives, no hi guanya pas qui millors idees té per molt certes que siguin, sinó qui convenç més electors. És a dir, no n'hi ha prou de tenir raó (un plantejament platònic insuficient), sinó que cal fer més bé que l’altre, més bé que el teu adversari, més bé que el teu enemic, l'acció (la necessària determinació aristotèlica) de convèncer més persones, més electors, més ciutadans votants del cens.

A hores d’ara, fer política a Catalunya consisteix a no votar, a abstenir-se, a estalviar-se un vot inútil adreçat suposadament al mal menor però que sabem que és efectivament el major mal perquè és donar força als partits polítics que són l’impediment més gros per tal d’esdevenir un Estat independent. Més gros encara que l’Estat espanyol, tant se val si és governat per la dreta o per l’esquerra. El decreixement de vots que va afectar, a les darreres eleccions municipals i estatals, els tres partits polítics que formen part de la traïció ha de continuar i fer-se més pregon encara a les eleccions europees vinents perquè aquest és l’únic llenguatge que entenen els usurers de la política catalana, com ho és el dels guanys i les pèrdues en una empresa qualsevulla. L’única manera que tenim els independentistes de debò de castigar com es mereixen d’una manera eficaç els traïdors de Junts per Catalunya, ERC i la CUP és no votant-los mitjançant l’abstenció o, si ho preferiu, amb el vot en blanc o amb el vot nul, fent així que la primavera política vinent sigui força plujosa i l’aigua s’endugui, riera avall, les desferres partidistes de juntaires, republicaires i cupaires.

L’alternativa a aquesta col·lecció de sectes autonomistes instal·lades al Parlament de Catalunya ben disfressades d’independentistes a ultrança i dels qui en fan seguidisme, com la neoconvergent ANC o el pseudorepublicà Òmnium, encara s’ha de construir. Els petits grups alternatius que plantegen, amb raó, la necessitat de fer la independència a partir del mandat del Primer d’Octubre i que han anat sorgint, esparsos, aquests darrers anys encara estan dividits i no estan prou organitzats. Encara pateixen el mateix mal que els seus antagonistes: són incapaços de fornir una aliança transversal veritablement independentista per damunt de les ideologies i dels personalismes que els separen.

Ni Puigdemont farà de president de la Catalunya independent que diu ell si continua com a diputat espanyol al Parlament d’Europa ni Junqueras dirà, refugiant-se, poruc, en la llibertat condicional en què s’ha avingut de viure, de fer la independència de Catalunya als seus peons si Esquerra obté un resultat propici en aquestes europees eleccions. Ni la CUP farà tampoc res de bo mentrestant perquè encara debat si abans de la independència ha d’assolir el socialisme o a l’inrevés. Contra els discursos debades i les paraules vanes, l’escriptor hongarès Sándor Márai, que havia après bé la lliçó, escriu, a 'La dona justa', la sentència adient: “Qui parla massa és que amaga alguna cosa. Qui calla amb coherència és que està convençut d’alguna cosa”. A hores d’ara, només l’abstenció dignifica la nació i prepara el camí vers l’anhelat horitzó.